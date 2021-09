Nouvelles de Meghan Markle: la popularité de la duchesse et de Harry s’effondre au milieu des retombées d’Oprah | Royale | Nouvelles

in

La famille de Meghan Markle a un “droit similaire”, selon un commentateur

Le déclin a commencé à la suite de l’interview explosive de la famille royale du Sussex avec Oprah et continue de baisser parmi les Britanniques, suggère-t-on. La commentatrice Christina Garibaldi a demandé pourquoi le couple avait peut-être perdu le soutien de la jeune génération. Tandis que Molly Mulshine, une autre observatrice royale, a affirmé que Harry avait peut-être chuté parmi les Britanniques, car il est devenu plus vocal au cours des derniers mois.

S’exprimant sur le podcast Royally Us, Mme Garibaldi a déclaré: “Il semble que le couple perde également du soutien parmi les jeunes Britanniques, ce qui est intéressant car ils ont toujours reçu beaucoup de soutien de leur part, mais il semble que leurs cotes d’approbation aient chuté d’un un petit peu.”

En réponse, son co-animateur a déclaré: “Ils ont chuté même après la grande interview qu’ils ont faite.

“Quelques semaines plus tard, leurs notes au Royaume-Uni ont chuté et maintenant elles ont encore baissé et j’aimerais savoir quelles sont les choses spécifiques qui l’ont causé.”

Alors que la popularité des Sussex a peut-être chuté depuis leur entretien avec Oprah, Mme Garibaldi a affirmé que Meghan restait toujours plus favorable que Harry.

À la suite des divers commentaires de Harry sur la famille royale, les experts ont affirmé que le duc avait peut-être entravé sa position parmi les fans.

Le couple a également suggéré que Meghan avait été injustement ciblée lors de leur départ de la famille royale.

Mme Mulshine a spéculé: “Je me demande si c’est parce qu’il a vraiment été le plus bruyant ces derniers mois.

“Nous avons à peine entendu parler d’elle, seulement son initiative d’anniversaire qui, je pense, est vraiment intelligente, car comme nous l’avons dit, les gens l’ont injustement blâmée pour leur départ alors qu’il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle était la raison pour laquelle ils sont partis.

“C’est logique qu’elle dise maintenant ‘d’accord, je vais juste m’assurer que tout le monde sache que je ne suis pas celui qui dirigeait tout ça’.”

Son co-animateur a ensuite ajouté: “Elle était comme” Je vais prendre un siège arrière “.”

Selon les données du sondeur YouGov, l’opinion positive sur Harry a chuté de 9%, passant de 43 à 34.

Les données, rassemblées entre le 27 et le 29 août, suggèrent que la popularité de Meghan a chuté de 31% en mars à 26 dans ses données les plus récentes.

Parmi les membres de la famille royale âgés de 18 à 24 ans, la note de positivité totale de Harry est tombée à 47 après avoir atteint 67% entre le 1er et le 2 mars.

Dans le même groupe d’âge, la note de Meghan est désormais de 50%, contre 59% en mars.

La reine, cependant, continue d’être la royale la plus populaire avec un taux d’approbation de 80% dans les données les plus récentes de YouGov.

Malgré les spéculations sur leur popularité parmi les jeunes Britanniques, Harry et Meghan continuent d’être bien accueillis par beaucoup aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Loin du cabinet, le couple utilise sa réputation pour aider d’autres personnes dans le besoin avec des initiatives telles que le plan 40×40 de Meghan.

Pour marquer son 40e anniversaire, Meghan a dévoilé l’initiative d’aide aux femmes qui retournent au travail.

Afin d’aider les femmes qui travaillent, Meghan a demandé aux personnes en position de pouvoir de donner 40 minutes de leur temps pour aider les autres.

Elle a déclaré: “Je pense que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

“Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.

“Si vous le pouvez, rejoignez-nous et engagez 40 minutes aujourd’hui au service des autres de la manière qui vous convient.

“Le temps que vous donnez peut contribuer à une vague mondiale de service et déclencher un impact significatif dans nos propres communautés et à travers le monde.”

Le sondage YouGov a interrogé 1 667 adultes entre le 27 et le 29 août et 1 639 adultes entre le 1er et le 2 mars.