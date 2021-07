Nouvelles de Meghan Markle: la sortie royale de la duchesse de Sussex et de Harry en vedette dans un nouveau film | Royale | Nouvelles

in

Harry et Meghan : S’échapper du palais est le troisième téléfilm à vie centré sur le couple. Il traite des conséquences de l’annonce par le duc et la duchesse de Sussex de leur départ du devoir royal de première ligne, en janvier 2020, surnommé « Megxit ».

Lifetime TV a publié une bande-annonce sur sa page Instagram officielle pour promouvoir le film.

Cela se termine par la question de Meghan : « Ai-je fait la plus grosse erreur du monde ? »

Meghan est jouée par l’actrice américaine Sydney Morton dans le film, dont la sortie est prévue à l’automne.

À un autre moment, elle commente : « Je n’ai jamais pensé que ce serait facile, mais j’ai pensé que ce serait juste. »

Harry, interprété par Jordan Dean, est farouchement protecteur envers Meghan dans le film.

Dans une scène, il affirme : « C’est la vie pour laquelle nous nous sommes inscrits. Ici, nous valorisons la dignité avant tout.

Le prince William, représenté par Jordan Whalen, met en garde : « Que tout le monde le comprenne, la monarchie est en jeu. »

Les deux précédents films de Lifetime TV sur les Sussex, “Harry & Meghan” et “Harry & Meghan: Becoming Royal”, sont sortis respectivement en 2018 et 2019.

En mars de cette année, le couple a accordé une interview incendiaire à la légende du talk-show américain Oprah Winfrey.

Meghan a allégué qu’il y avait eu “des inquiétudes et des conversations” sur la couleur de peau d’Archie au sein de la famille royale, avant sa naissance.

Elle a expliqué: “Cela m’a été transmis par Harry.

“Ce sont des conversations que la famille a eues avec lui.”

Harry a confirmé que la discussion avait eu lieu en commentant : « Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

Ni Meghan ni Harry ne nommeraient le royal qui a fait les commentaires.

Cependant, Mme Winfrey a révélé plus tard que ce n’était ni la reine ni le prince Philip.

En réponse, Buckingham Palace a publié une rare déclaration au nom de la reine.

Tout en exprimant ses regrets pour les difficultés de Meghan, il a noté que “certains souvenirs peuvent varier” sur les événements qu’elle a décrits.