Nouvelles de Meghan Markle: l’annonce du bébé de la duchesse et du prince Harry «différente des attentes» | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé que la duchesse de Sussex avait donné naissance vendredi à leur deuxième enfant et leur première fille. Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor est née dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie, à 11h40, heure locale. Rhiannon Mills a expliqué pourquoi le duc et la duchesse de Sussex pourraient avoir retardé l’annonce.

Mme Mills a déclaré: “Cette annonce concernant un arrière-petit-enfant pour la reine a été annoncée d’une manière très différente de la façon dont nous nous attendrions à ce que d’autres arrière-petits-enfants soient annoncés.

“C’est d’Amérique, son premier arrière-petit-enfant né en dehors du Royaume-Uni.”

Elle a ajouté: “Cela a été une période difficile pour le duc et la duchesse de Sussex, c’est une énorme attention pour eux.

“Je pense que ce qui est intéressant, c’est que l’enfant est né vendredi et ils ont décidé de prendre un peu de temps avant d’annoncer au monde qu’ils ont un nouvel enfant dans leur vie.

“Encore une fois, c’est un signe de la façon dont ils veulent faire les choses différemment.”

Les Sussex ont écrit dans un communiqué: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz (3,5 kg). La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

“C’est le deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

“Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille.”

Le couple a ajouté sur son site Archewell : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

“Archewell continuera à faire un travail important et à publier des histoires sur le site.

“Nous avons hâte de vous voir!”