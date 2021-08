Nouvelles de Meghan Markle: le demi-frère dit que la duchesse est ” superficielle ” et a mis en garde Harry contre elle | Royale | Nouvelles

in

Thomas Markle dit qu’il n’a pas reçu de “compassion”

Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés en 2018, mais ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Ils ont depuis déménagé en Californie avec leur fils Archie et ont accueilli une fille Lilibet en juin.

Mais maintenant, le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Jr, a qualifié la duchesse de « superficielle » avant de rejoindre l’émission de téléréalité australienne Big Brother VIP.

Dans la bande-annonce explosive de l’émission, l’homme de 55 ans a affirmé avoir mis en garde Harry contre Meghan.

Il a déclaré : « J’ai dit au prince Harry qu’elle ruinerait votre vie.

“Elle est très superficielle.”

Le demi-frère de Meghan l’appelle « superficielle » (Image : PA)

Thomas Markle Jr (Image : NC)

Le frère séparé de Meghan a déclaré qu’il n’avait pas de relation avec sa sœur cadette et qu’il n’avait pas été invité au mariage royal en 2018.

Avant le mariage, il n’avait pas vu l’ancienne actrice de Suits depuis environ sept ans.

Le monteur de vitres a déjà critiqué sa demi-sœur dans la presse et l’a décrite comme « drôle » et comme « une femme blasée, superficielle et vaniteuse ».

Il a également fustigé la duchesse pour avoir snobé leur père, Thomas Markle Sr, après avoir été surpris en train de collaborer avec des paparazzis américains.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle humiliée alors que le public n’honore pas le plaidoyer d’anniversaire

Thomas Markle Jr rejoint Australia Big Brother (Image: NC)

Dans l’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey en mars, la duchesse a déclaré que son ex-père lui avait menti lorsqu’elle lui a demandé s’il avait parlé à la presse.

Meghan a déclaré qu’elle et Harry avaient appris que M. Markle devait publier le contenu d’une lettre privée à la presse quelques jours avant leur mariage en 2018.

Elle a affirmé que son père avait nié avoir parlé à la presse et il a déclaré qu’il n’avait pas divulgué le contenu de la lettre à la presse.

Meghan a déclaré à Oprah: “Si nous allons utiliser la trahison, c’est parce que quand je lui ai demandé, quand l’équipe de communication nous a dit que l’histoire allait sortir, nous avons appelé mon père et je lui ai demandé et il a dit:” Non, absolument ne pas’.”

A NE PAS MANQUER

Les fans se lassent de la saturation des médias dans le Sussex, déclare le chef d’Hollywood [INSIGHT]

La reine sera contente ! Les Britanniques soutiennent la monarchie dans le dernier sondage [REVEAL]

Meghan et Harry étaient «intimidés» dans la famille royale [COMMENT]

Arbre généalogique de Meghan Markle (Image: Express)

Elle a poursuivi: “Cela, pour moi, a vraiment résonné en tant que mère. Et aussi moi qui dis un point final, si nous utilisons cela pour vous protéger, nous ne pourrons pas un jour protéger nos petits-enfants.”

Meghan est non seulement éloignée de son père et de son demi-frère, mais aussi de sa demi-soeur, Samantha Markle, qui a déjà frappé la duchesse.

Mme Markle a déclaré: “Elle devrait s’excuser – des excuses publiques, mon Dieu, je sais, ce serait comme prendre du sang sur un rocher, mais elle a fait beaucoup de dégâts au public.

“Vraiment, je veux dire, j’ai vraiment l’impression que cette chose a été orchestrée pour qu’elle ait besoin de démêler les dégâts.”

Samantha Markle (Image : Wenn)

La demi-soeur séparée de Meghan a déclaré que la duchesse devait faire le “premier pas” et s’excuser auprès de son père qui lui avait donné une “vie incroyable”.

En mars, Mme Markle a déclaré à TMZ : “Elle a fait beaucoup de dégâts à un homme qui lui a donné une vie incroyable – si blessante, si mauvaise.

“Elle devrait faire le premier pas et, je veux dire, vous savez, les parents sont toujours amoureux inconditionnellement mais dieu, elle l’a vraiment blessé.”

Le prince Harry et Meghan Markle (Image: PA)

Ailleurs dans l’interview explosive, Meghan a fait plusieurs remarques à propos de sa demi-sœur et a affirmé que sa sœur avait changé son nom de famille en « Markle » après son mariage avec le prince Harry.

Mais son frère éloigné a affirmé que cette accusation était inexacte et a déclaré que « Markle » avait toujours été son nom.

Elle a poursuivi: “J’étais une Markle avant elle. Je pensais que c’était un peu bizarre qu’elle dise que je n’ai changé mon nom que lorsqu’elle a rencontré Harry. Markle a toujours été mon nom.”