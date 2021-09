Nouvelles de Meghan Markle: le duc et la duchesse pourraient “demander qu’Archie reçoive le titre royal” | Royale | Nouvelles

Lorsqu’Archie Harrison, deux ans, est né en mai 2019, il avait le droit de passer par le titre de comte de Dumbarton, filiale du prince Harry. C’est parce qu’il est le fils d’un duc et héritier du comté écossais de son père. Mais cela ne s’est jamais produit, la correspondante du Sunday Times Royal, Roya Nikkhah, affirmant qu’une des raisons possibles était que Meghan Markle et Harry “voulaient qu’il ne soit pas entravé par les restrictions qui accompagnent les titres”.

Maintenant, le commentateur royal Neil Sean a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex pourraient changer d’avis et demander à la famille royale de laisser Archie être connu sous le nom de comte de Dumbarton.

Le commentateur a affirmé que le couple avait “réalisé que les titres signifiaient quelque chose” et pouvaient être “très utiles”.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean déclare : « Selon une très bonne source à Los Angeles, il semble que Harry et Meghan puissent céder sur certaines choses.

“Harry et Meghan ont réalisé que les titres signifient quelque chose.

“En fait, ils aident à vendre des livres, à obtenir des offres de streaming Netflix.

« Donc, les titres peuvent être très utiles, en particulier lorsque vous grandissez, alors avancez, Baby Archie. »

Mais il a également averti : « Cela ne signifie pas nécessairement maintenant que les membres supérieurs de la monarchie britannique céderont et diront : ‘d’accord, voici votre titre’.

“Cela a été proposé à l’époque, et comme nous le savons, l’un des gros rochers entre Meghan et Harry et le prince Charles était son idée de rationaliser la monarchie.

La correspondante du Sunday Times Royal, Roya Nikkhah, a déclaré dans le documentaire d’ITV Harry et Meghan: La semaine qui a secoué les Royals: “On m’a dit quand Harry et Meghan ont annoncé leur grossesse en Australie en 2018 qu’ils ne voulaient pas que la reine modifie les règles pour faire Archie un prince.”

« Ils étaient très heureux qu’il n’ait pas de titre. Ils voulaient qu’il ne soit pas entravé par les restrictions qui accompagnent les titres. »

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, avait déclaré à Express.co.uk que cela aurait pu faire partie du «plan directeur plus large» de ses parents pour prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Il a déclaré: “Le fait qu’Archie ne soit pas Earl of Dumbarton ou qu’il s’appelle HRH me fait me demander si cela ne faisait pas déjà partie d’un plan directeur plus large.”