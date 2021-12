Nouvelles de Meghan Markle: le juge convient que Meghan a oublié le briefing Finding Freedom | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex s’est excusée plus tôt ce mois-ci pour avoir induit le tribunal en erreur sur son souvenir des informations fournies par ses collaborateurs aux auteurs de la biographie non autorisée Finding Freedom.

L’éditeur de The Mail On Sunday a perdu aujourd’hui une contestation de la Cour d’appel contre une décision en faveur de Meghan concernant la publication d’une lettre personnelle à son ex-père Thomas Markle.

Dans son jugement, Sir Geoffrey Vos, maître des rôles, a adressé les excuses de la duchesse.

Il a déclaré: « C’était, au mieux, un malheureux oubli de sa part. »

Meghan a poursuivi Associated Newspapers Limited (ANL), également éditeur de MailOnline, pour cinq articles qui reproduisaient des parties d’une lettre « personnelle et privée » à M. Markle en août 2018.

La duchesse a gagné son procès plus tôt cette année lorsqu’un juge de la Haute Cour a statué en sa faveur sans procès complet.

ANL a fait appel de cette décision et, lors d’une audience de trois jours en novembre, a fait valoir que l’affaire devrait être jugée sur les réclamations de Meghan contre l’éditeur – y compris la violation de la vie privée et du droit d’auteur.

Mais, dans une décision rendue jeudi, Sir Geoffrey, Dame Victoria Sharp et Lord Justice Bean ont rejeté l’appel de l’éditeur.

En lisant un résumé de leur décision, Sir Geoffrey a déclaré : « Il était difficile de voir quelles preuves auraient pu être produites au procès qui auraient changé la situation.

« Le juge était aussi bien placé que n’importe quel juge de première instance pour examiner l’article du magazine People, la lettre et les articles du Mail On Sunday pour décider si la publication du contenu de la lettre était appropriée pour réfuter les allégations contre M. Markle .

« Le juge avait décidé à juste titre que, même s’il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n’était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre comme l’avait fait l’ANL. »

Dans une déclaration après la décision, Meghan a déclaré: « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste.

« Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c’est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent.

« Dès le premier jour, j’ai traité ce procès comme une mesure importante du bien contre le mal. L’accusé l’a traité comme un jeu sans règles.

« Plus ils traînaient, plus ils pouvaient déformer les faits et manipuler le public (même pendant l’appel lui-même), rendant un cas simple extraordinairement alambiqué afin de générer plus de gros titres et de vendre plus de journaux – un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité .

« Au cours des presque trois années qui se sont écoulées depuis que cela a commencé, j’ai fait preuve de patience face à la tromperie, à l’intimidation et aux attaques calculées.

« Aujourd’hui, les tribunaux ont statué en ma faveur – encore une fois – confirmant que The Mail on Sunday, propriété de Lord Jonathan Rothermere, a enfreint la loi. »