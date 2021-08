Nouvelles de Meghan Markle: le nouveau programme de la duchesse de Sussex rejeté par une femme mentor de premier plan | Royale | Nouvelles

Meghan Markle : Angela Levin critique le « faux » message

La duchesse de Sussex a lancé aujourd’hui 40×40, un projet mondial visant à encourager les gens du monde entier à s’engager à donner 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à retourner au travail. Meghan a également déclaré qu’elle avait demandé à 40 militantes, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de participer en offrant 40 minutes de mentorat aux femmes qui réintègrent le marché du travail. Elle a ajouté qu’en réfléchissant à ses 40 ans et aux nombreuses choses pour lesquelles elle est “reconnaissante”, elle a été frappée par le fait que “le temps” est “parmi nos cadeaux les plus grands et les plus essentiels”, en particulier “le temps passé au service des autres sachant qu’il peut contribuer à un changement incroyable”.

Cependant, Hannah Martin du Talented Ladies Club a fait preuve de scepticisme à l’égard du nouveau projet car elle l’a qualifié de “coup publicitaire”.

Mme Martin, qui est membre du Groupe parlementaire multipartite sur les femmes et l’entreprise, a déclaré à MailOnline : “En principe, c’est une excellente idée. Le mentorat peut être incroyablement puissant, surtout si votre confiance a été mise à mal.

« La bonne personne qui vous offrira des conseils et des encouragements personnalisés fera une énorme différence.

“Cependant, les mots clés ici sont” bonne personne “. Les mauvais mots ou les mauvais conseils peuvent faire plus de mal que de bien, aussi bien intentionnés soient-ils.

Le nouveau projet de Meghan Markle a été critiqué (Image: GETTY)

“J’ai parlé à des femmes dont la confiance en soi a été détruite en travaillant avec le mauvais mentor.

“Je suis triste de dire que cela ressemble aussi un peu à un coup publicitaire pour moi. À première vue, c’est un grand geste, mais au-delà de galvaniser 40 de ses amis pour qu’ils offrent leur temps, il n’y a pas de structure ou de conseil pour savoir comment quiconque peut effectivement participer.

“Si Meghan est vraiment passionnée par l’idée d’aider deux millions de femmes à retourner au travail, il serait bon de voir plus d’informations partagées sur les problèmes spécifiques auxquels ces femmes sont confrontées et de proposer des solutions concrètes suivies d’une action sur le terrain de la part des les bonnes personnes.

“Ce serait vraiment quelque chose à célébrer.”

La duchesse de Sussex a célébré son anniversaire en publiant une vidéo (Image: ARCHEWELL)

Ses commentaires sont intervenus après que Meghan a affirmé que les femmes qui avaient quitté la vie active pendant la pandémie occupaient toujours des rôles non rémunérés comme les soignants et elle a affirmé que les recherches ont montré que moins de femmes que d’hommes retourneraient au travail au début de la reprise.

Meghan a ajouté qu’elle pensait que “le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique”.

Elle a déclaré: “Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle à sa manière, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”

Dans sa vidéo, Meghan a été rejointe par l’actrice américaine Melissa McCarthy, qui a plaisanté en disant qu’elles devraient se faire tatouer les deux visages, mais la duchesse a répondu qu’elle avait déjà quelque chose de similaire sur le dos.

Meghan a déclaré qu’elle pensait que “le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles” (Image: ARCHEWELL)

Meghan a déclaré dans la vidéo: “Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à guider une femme qui se mobilise pour réintégrer le marché du travail.

“Plus de deux millions aux États-Unis seulement et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid, et je pense que si nous le faisons tous et que nous consacrons tous 40 minutes à une sorte d’acte de service, nous pouvons créer un effet d’entraînement. “

Melissa a également été prise dans une robe de chambre en train de jouer avec un Rubik’s cube au début de leur appel vidéo.

Mais elle est rapidement revenue comme si elle était habillée pour une garden-party à Buckingham Palace, en raison de porter une robe à fleurs, un chapeau assorti, des gants blancs et une tasse et une soucoupe en porcelaine.

La duchesse a eu 40 ans aujourd’hui (Image: EXPRESS)

Elle a ensuite dit à Meghan: “Cela semblera mieux pour vous”.

Quand Meghan dit qu’elle a une idée pour son 40e anniversaire, l’actrice a deviné : “Est-ce une autre séance photo sous un arbre, où tu as l’air très paisible ?”

Son commentaire faisait référence aux Sussex annonçant leur deuxième grossesse en publiant une image en noir et blanc de la duchesse allongée sur les genoux du duc sous un arbre.

Meghan a répondu à l’actrice que “la paix sous un arbre c’est moi tous les jours”.

Harry et Meghan vivent maintenant aux États-Unis après avoir quitté la vie royale (Image: GETTY)

Melissa a ensuite semblé déçue que Meghan n’ait pas organisé de “soirée de yacht” mais s’est inscrite au projet.

À la fin, Meghan a été montrée en train de souffler une bougie sur un gâteau d’anniversaire, avec le chien de la famille Guy à proximité.

Melissa a également éclaté de rire quand elle a vu Harry jongler avec des balles à une fenêtre en bas et quand Meghan s’est retournée, elle a également ri.