Nouvelles de Meghan Markle: le photographe royal a prédit que le mariage de la duchesse et de Harry échouerait | Royale | Nouvelles

Kent Gavin, qui était ami avec la défunte princesse de Galles, a partagé ses premières impressions sur l’histoire d’amour du duc et de la duchesse de Sussex. Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, se sont mariés en mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor.

Mais après que le couple a annoncé ses fiançailles, M. Gavin était convaincu que le couple n’irait pas aussi loin qu’ils l’ont fait.

Il a déclaré à Insider : “Quand il a été annoncé qu’Harry allait épouser Meghan, j’ai dit à mes collègues et à quelques personnes :” Je ne donne pas trois ans à ce mariage. “”

Harry et Meghan ont récemment célébré leur troisième anniversaire de mariage alors qu’ils attendaient leur deuxième enfant, Lilibet Diana.

Selon l’expert royal Tom Quinn, Meghan « prend les décisions » dans la relation car Harry est « assez vulnérable ».

L’auteur royal a comparé Meghan à Wallis Simpson, une mondaine américaine qui a épousé le prince Edward.

Dans le documentaire de Channel 5 Meghan at 40: The Climb to Power, M. Quinn a déclaré: “Mme Simpson était une femme forte et dominante qui a donné à Edward VIII tout ce que sa mère ne lui avait pas donné, il était vulnérable tout comme Harry est vulnérable.

“Si un homme qui n’est pas très décisif rencontre une femme très décisive ou l’inverse, ils s’entendent souvent très bien parce que l’un prend les décisions et l’autre s’en accommode.

“Meghan et Harry travaillent parce que Harry est une personne assez vulnérable qui ne vivait que dans cette cage dorée, il n’est pas très mondain.