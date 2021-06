Nouvelles de Meghan Markle: le portrait de la duchesse de Sussex a quitté la table de la reine | Royale | Nouvelles

Le monarque britannique conserve des photos du duc et de la duchesse de Cambridge, ainsi que du prince Harry, sur la table principale. Cependant, la photo de fiançailles de Meghan et Harry a été supprimée à un moment donné entre juillet et octobre 2019 et placée sur une deuxième table plus en arrière.

Une vidéo et des photographies de la première audience en personne de la reine avec le Premier ministre en 15 mois ont révélé qu’elle restait dans la position reléguée.

Dans des circonstances normales, la reine rencontre le Premier ministre britannique pour des entretiens chaque semaine, mais cela a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

La photo de fiançailles des Sussex était sur la table du premier ministre en juillet 2019, lorsque la reine a invité Boris Johnson à former un gouvernement.

Cependant, il avait été déplacé en octobre, lorsqu’elle a rencontré le haut-commissaire de Grenade Kisha Alexander-Grant.

Cela a eu lieu quelques jours seulement après la diffusion d’un documentaire d’ITV sur la tournée des Sussex en Afrique, au cours de laquelle Meghan a admis qu’elle avait eu du mal.

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales de première ligne en mars 2020 et ont déménagé en Californie.

Les relations avec la famille royale au sens large se sont encore détériorées un an plus tard en mars 2021, lorsque les Sussex ont été interviewés par Oprah Winfrey pour CBS.

Meghan a affirmé que “des inquiétudes et des conversations” avaient été soulevées au sujet du “teint de peau” d’Archie avant sa naissance.

Meghan a également allégué qu’elle avait eu du mal à obtenir un soutien en santé mentale au sein du système royal.

En réponse, Buckingham Palace a publié une rare déclaration au nom de la reine, exprimant ses regrets face aux souffrances de Meghan.

Cependant, il a également noté que « certains souvenirs peuvent varier » sur les événements discutés.

Une vidéo publiée lors de la première audience du premier ministre de la reine en 15 mois la montre décrivant Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, comme un «pauvre homme».

Alors que M. Johnson s’incline, le monarque commente: “Comme c’est agréable de vous revoir.”

Le Premier ministre répond : « Cela fait 15 mois.

En réponse, la reine déclare : « Mon Dieu. C’est le plus extraordinaire.

— Je viens de parler à votre secrétaire d’État à la santé, le pauvre. Il est venu pour le conseil privé.

Les textes publiés par Dominic Cummings, ancien conseiller en chef du Premier ministre, révèlent que M. Johnson a décrit Matt Hancock comme « sans espoir » pour une partie de sa gestion de la pandémie.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a appelé à une enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement «le plus rapidement possible».