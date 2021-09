Nouvelles de Meghan Markle: le prince Harry et la duchesse de Sussex se sont « humiliés » devant Time Magazine 100 | Royale | Nouvelles

Harry et Meghan ont déclaré qu’ils étaient “humiliés” d’être inclus sur la liste prestigieuse. Time 100 célèbre ceux que le magazine considère comme les personnes les plus influentes de la planète, couvrant un large éventail de domaines.

De courts articles sont inclus pour chaque gagnant, généralement par un autre personnage de premier plan.

Les Sussex ont rédigé la liste du Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directeur général de l’OMC.

Meghan and Harry’s a été écrit par Jose Andres, fondateur de World Central Kitchen – une organisation avec laquelle le couple a travaillé.

M. Andres a écrit : « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas.

« Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.

Après l’annonce de leur inclusion, une déclaration a été publiée au nom des Sussex.

Il disait: “Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont non seulement honorés de faire partie du TIME 100 de cette année à travers les mots de l’ami et partenaire José Andres, mais aussi d’écrire l’éloge du Dr Ngozi Okonjo -Iweala pour la liste annuelle de la publication des personnes les plus influentes.

Harry et Meghan se sont retirés de leur poste de membres seniors de la famille royale en mars 2020 et ont déménagé en Californie.

«Ils transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur Fondation Archewell.

« Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique.

« Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin – en offrant un soutien en santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. »

Les Sussex ont signé des accords majeurs pour produire du contenu pour Netflix et Spotify, deux des plus grandes sociétés de médias au monde.

Plus tôt cette année, le livre pour enfants de Meghan, “The Bench”, a été publié.

Harry et Meghan ont écrit un court article pour Time Magazine faisant l’éloge du Dr Okonjo-Iweala, le premier responsable africain de l’OMC, qui figurait également sur la liste.

Décrivant sa lutte contre le coronavirus, ils ont écrit: «Alors que nous sommes confrontés à un barrage constant de désinformation sur les vaccins, à des ralentissements bureaucratiques à la fois du gouvernement et de l’industrie, et à la montée de variantes qui soulignent l’urgence de la situation, Okonjo-Iweala nous a montré que pour mettre fin la pandémie, nous devons travailler ensemble pour doter chaque nation d’un accès équitable aux vaccins.

« Nos conversations avec elle ont été aussi instructives qu’énergisantes.

« C’est en partie parce que, malgré les défis, elle sait faire avancer les choses, même entre ceux qui ne sont pas toujours d’accord, et le fait avec grâce et un sourire qui réchauffe les pièces les plus froides.

« Atteindre l’équité vaccinale est un devoir mondial de compassion les uns envers les autres. Notre espoir est que guidés par des leaders forts comme Ngozi, nous pourrons y arriver bientôt. »