Nouvelles de Meghan Markle: les Américains deviennent «plus cyniques» à propos des «causes caritatives» | Royale | Nouvelles

Angela Levin, une commentatrice royale, qui répondait au message du rédacteur en chef du Daily Mail Diary Richard Eden sur Twitter, a écrit que « peut-être que de plus en plus d’Américains deviennent plus cyniques à propos des causes caritatives de Harry et Meghan ». Les commentaires sont venus après qu’il a été révélé que le prince William et Kate, la fondation royale de la duchesse de Cambridge, ont bénéficié d’un énorme coup de pouce financier depuis que Harry et Meghan ont quitté l’association.

Mme Levin a ajouté : « Excellente nouvelle concernant la Fondation royale de William et Catherine. Les gens veulent montrer leur soutien.

M. Eden a écrit dans sa chronique Eden Confidential de jeudi: “Lorsque le prince Harry et Meghan ont quitté la Royal Foundation qu’ils dirigeaient avec le prince William et Catherine, leurs pom-pom girls ont prédit que cela aurait un effet dramatique sur les finances de l’association.

“Et il a – ils ont grimpé en flèche.”

Selon M. Eden, la Fondation royale a connu une énorme augmentation de ses revenus l’année dernière.

L’éditeur a affirmé que les revenus de l’association avaient presque doublé, passant de 6,68 millions de livres sterling levés en 2019 à 11,78 millions de livres sterling en 2020.

M. Eden a déclaré: “‘C’est l’effet Meghan’, plaisante un courtisan, un peu méchamment.”

Il a poursuivi: «Des documents récemment publiés révèlent que le total de 2020 comprend une subvention de 2,59 millions de livres sterling des amis américains de la Royal Foundation.

“De toute évidence, les Sussex basés en Californie n’ont pas conquis tous les Américains.”

LIRE LA SUITE: Où acheter le nouveau service à thé britannique de Meghan

Les fans de Royal l’ont déjà frappé, le qualifiant de “dégoûtant” et de “dégoûtant”.

Il a été créé par Gary Janetti, qui a déjà travaillé sur la comédie à succès Family Guy.

Dans un épisode, les Sussex sont représentés revenant au palais de Buckingham, avec Archie attaché à la poitrine de son père.

La reine est choquée de les voir et de demander: “Qu’est-ce que vous foutez ici?”

Harry, les bras grands ouverts, répond : “Bonjour grand-mère, nous sommes de retour.”

Le monarque britannique répond : “Eh bien quel genre de pacte, tu roules, tu perds.”

À ce stade, Meghan intervient en déclarant : « Ce n’est que pour quelques semaines que nous nous remettons sur pied. »

La reine dit alors: “Il y a une pièce avec mon vélo d’appartement et un canapé-lit, vous pouvez l’utiliser.”

Meghan et le prince Harry ont fait grand bruit en janvier 2020, lorsqu’ils ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le couple vit actuellement en Californie, juste au nord de Los Angeles.

Meghan a célébré mercredi son 40e anniversaire avec une initiative visant à aider les femmes

retourner sur le marché du travail, après avoir perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19.