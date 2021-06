Nouvelles de Meghan Markle: les Britanniques « éviteront » le nouveau livre pour enfants The Bench | Royale | Nouvelles

Le nouveau livre de la duchesse de Sussex, intitulé The Bench, a été inspiré par le prince Harry et leur fils, Archie. Cela s’est développé après que Meghan ait écrit un poème pour son mari le jour de la fête des pères.

Cependant, à la suite de l’interview explosive de Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey en mars, Eric Schiffer, expert en gestion de marque et de réputation, a déclaré que les Britanniques éviteraient le livre.

Il a déclaré que Meghan “aurait pu inventer le premier vaccin Covid en Angleterre et que les citoyens l’auraient évité”.

M. Schiffer a déclaré: “Le livre pour enfants donne à la marque Sussex un coup de pouce aux États-Unis, car de nombreuses familles américaines veulent un morceau de royauté dans leur maison et le dépenseront.

“Mais les consommateurs britanniques pourraient se moquer des évolutions de carrière de Markle.

“Markle aurait pu inventer le premier vaccin Covid en Angleterre et les citoyens l’auraient évité comme elle et Harry aurait tourné le dos à la reine.

“L’accord vaut probablement moins d’un million pour deux avec des liens accessoires.”

En annonçant le livre, Meghan a déclaré: “Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire.

“Cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.”

Meghan a également raconté la version livre audio de l’histoire.

Une déclaration a déclaré: “Inspiré par son propre mari et son fils, les débuts de la duchesse de Sussex capturent de manière poignante la relation évolutive et croissante entre les pères et les fils et nous rappelle les nombreuses façons dont l’amour peut être façonné et exprimé dans une famille moderne .

“The Bench évoque un profond sentiment de chaleur, de connexion et de compassion et donne aux lecteurs un aperçu de moments partagés et durables entre un groupe diversifié de pères et de fils – des moments de paix et de réflexion, de confiance et de foi, de découverte et d’apprentissage, et de confort durable. “

La date de sortie de Bench intervient quelques jours seulement après que Meghan a donné naissance à son deuxième enfant, Lilibet Diana.

Le bébé royal est né vendredi et son nom rappelle le surnom d’enfance de la reine.

Elle porte également le nom de la mère du prince Harry, Diana, la princesse de Galles, décédée dans un accident de voiture en 1997.

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort de Philip.

Comme le couple a déménagé en Californie après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale, on ne sait pas quand ni si la reine rencontrera son arrière-petit-enfant.

Le livre de Meghan est publié par Random House Children’s Book aux États-Unis et Puffin au Royaume-Uni et est sorti aujourd’hui (8 juin).