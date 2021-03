Nouvelles de Meghan Markle: Les fans de la duchesse de Sussex trollent le correspondant de la famille royale | Royal | Nouvelles

Le prince Philip a « offert des conseils » à Diana révèle un expert royal

Plus tôt ce mois-ci, CBS a diffusé une interview incendiaire du couple par Oprah Winfrey. Meghan a affirmé avoir été la cible de reportages racistes et inexacts de la presse britannique.

Cependant, un éminent journaliste royal a hésité en insistant sur le fait qu’elle défendait la duchesse.

Camilla Tominey, rédactrice adjointe du Daily Telegraph, a rapporté pour la première fois que Meghan avait «fait pleurer Kate lors d’une robe de demoiselle d’honneur pour la princesse Charlotte» en novembre 2018.

Cependant, lors de son entretien avec Mme Oprah, Meghan a insisté sur le fait que «l’inverse s’est produit».

Elle a déclaré: «Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par quelque chose, en ce qui concerne, oui, le problème était correct, à propos des robes de demoiselle d’honneur, et cela m’a fait pleurer, et cela m’a vraiment blessé.

Camilla Tominey a frappé à la traîne en ligne de « Megbots » (Image: GETTY)

Harry et Meghan ont été interviewés par Oprah Winfrey (Image: GETTY)

Meghan s’est plainte que les courtisans royaux n’avaient pas corrigé l’histoire une fois qu’elle avait été rapportée.

Cependant, en écrivant pour le Daily Telegraph, Mme Tominey a soutenu son histoire et a affirmé avoir défendu la duchesse contre les critiques.

Elle a écrit: «Comme je l’ai dit à Philip Schofield ce matin le jour suivant [after the Oprah interview], «Je n’écris pas des choses que je ne crois pas vraies et qui n’ont pas été vraiment bien approvisionnées».

« Ayant apparemment été complètement bouleversé par la version des événements de Meghan, Schofe a ensuite opté pour la jugulaire: ‘Je dois dire, cependant, que tout est abordé dans cette interview, n’est-ce pas, parce qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi personne ne s’est levé. pour elle?’

LIRE LA SUITE: Meghan Markle a attaqué à propos de la revendication de Kate: «Comment le savait-elle?»

Meghan a révélé qu’elle souffrait de solitude après avoir rejoint la famille royale (Image: GETTY)

«Pourtant, quelqu’un l’avait défendue, sur ce même canapé This Morning: moi.

«Comme je l’ai dit à Phil et Holly le 14 janvier 2019, alors que de plus en plus de reportages sur« Duchesse difficile »commençaient à émerger,« je pense qu’elle va très bien, elle a l’air incroyable, elle parle bien. Elle a joué un blinder ‘. »

Au cours de l’entretien avec Mme Winfrey, Meghan a révélé qu’elle souffrait de solitude et de pensées suicidaires depuis son mariage dans la famille royale en 2018.

En réponse, le palais de Buckingham a publié une déclaration, au nom de la reine, exprimant ses regrets face aux difficultés des duchesses et promettant de s’en occuper «en privé».

Buckingham Palace a déclaré que les problèmes soulevés par Meghan seraient traités « en privé » (Image: GETTY)

La reine a prononcé un discours pour célébrer la journée du Commonwealth (Image: GETTY)

Cependant, il a ajouté «certains souvenirs peuvent varier» sur les événements dont les Sussex ont discuté avec Mme Winfrey.

Mme Tominey a également révélé les terribles abus qu’elle avait subis de la part de «#SussexSquaders» ou de «Megbots» lors de son reportage sur le couple.

Elle a écrit: «Après avoir couvert le Brexit, les élections générales et des histoires sur l’extrémisme islamique, je suis habituée à être aspergée de vomi viral sur une base assez régulière, mais quand vous avez de parfaits inconnus qui traînent le fil Instagram de votre meilleur ami par association? Ce sont les niveaux de toxicité de Britney Spears.

Meghan Markle s’est mariée dans la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

«Les soi-disant #SussexSquaders ne pensent pas à qualifier tous les correspondants royaux de« suprémacistes blancs », quel que soit leur destinataire, ou à envoyer des courriers haineux à nos adresses e-mail, bureaux – et dans certains cas, même nos maisons. »

Mme Tominey a déclaré que la campagne d’abus lui avait fait craindre pour sa sécurité physique pour la première fois.

Elle a déclaré: «Pourtant, malgré mon sentiment général de perplexité face aux mégabots menaçants, je ne peux pas dire que cela ne m’a pas consterné de découvrir qu’un ami proche avait été victime d’abus en ligne, uniquement à force d’être mon compagnon.

La reine photographiée peu avant Noël (Image: GETTY)

«Après avoir discuté des efforts que le troll a dû faire pour la retrouver, elle m’a demandé: ‘Vous êtes-vous déjà inquiété que quelqu’un puisse vous faire quelque chose de terrible?’ Euh, pas jusqu’à maintenant, non.

Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale en mars 2020.

Le couple vit actuellement dans un manoir de 11,2 millions de livres au nord de Los Angeles.