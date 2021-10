Nouvelles de Meghan Markle: les fans s’extasient sur une décision politique en faveur de la famille royale | Royale | Nouvelles

Alors que la duchesse a admis avoir perdu sa voix pendant son séjour au cabinet, les fans ont félicité Meghan d’avoir enfin pu utiliser son indépendance pour sensibiliser à un problème grave. Dans la lettre aux démocrates Nancy Pelosi et Charles Schumer, Meghan a déclaré que de nombreux parents sont confrontés à la crise de perdre leur salaire au cours des premiers mois d’avoir un enfant. Après la publication de la lettre, les fans ont salué ce qu’ils considéraient non seulement comme un message puissant, mais comme une grande utilisation de la position de la duchesse dans le monde.

Jane Ross a dit: « Super, puissant, Letter. »

Un autre utilisateur nommé Royal Olive a déclaré: « Une lettre exceptionnelle si bonne de voir Meghan utiliser sa voix pour faire pression. »

Violet a déclaré : « J’aime Meghan ! Elle est incroyable ! »

Katrina a également ajouté: « C’est ce que fait une vraie militante et féministe – se battre pour les droits humains et en particulier les droits des femmes (considérant que la majorité des personnes qui prennent un congé parental sont des femmes).

« Cette lettre est admirative !!! »

Au cours de l’entretien explosif, Meghan a affirmé qu’elle avait été réduite au silence pendant son séjour au sein du cabinet.

En effet, Meghan a affirmé qu’elle avait toujours été franche au cours de sa vie, en particulier sur les droits des femmes.

Meghan a également affirmé qu’elle avait reçu une directive claire de ne commenter aucun problème de la part des membres de l’institution.

Et il semble que ses fans aient remarqué le jeu de mots dans sa lettre, l’utilisant pour frapper la famille royale.

Dans sa lettre aux politiciens démocrates de premier plan, Meghan a déclaré que de nombreux parents sont confrontés à la dure réalité de ne pas pouvoir gagner leur vie pendant les premières années de la parentalité.

Elle a écrit : « En juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant.

« Comme tous les parents, nous étions fous de joie.

« Comme beaucoup de parents, nous étions débordés.

« Comme moins de parents, nous n’avons pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou de retourner au travail.

« Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison et, dans cette étape vitale et sacrée, consacrer tout et n’importe quoi à nos enfants et à notre famille.

« Nous savions que nous pouvions la ramener à la maison et, dans cette étape vitale et sacrée, consacrer tout et n’importe quoi à nos enfants et à notre famille. »