Nouvelles de Meghan Markle: Les plans de douche de bébé de la duchesse «horrifiés» par le personnel du palais – «Si commun» | Royal | Nouvelles

Une duchesse de Sussex enceinte de sept mois s’est envolée pour New York en février 2019 pour assister à une fête de naissance organisée par son amie, Serena Williams. La fête extravagante a eu lieu dans un penthouse de l’hôtel The Mark et a été suivie par diverses stars, dont Gayle King, Jessica Mulroney et Amal Clooney. Cependant, il s’avère que tout le monde au sein de la Royal Institution n’a pas été favorable au parti new-yorkais.

L’auteur et journaliste royal Omid Scobie a affirmé que certains membres du personnel du palais trouvaient l’idée tout à fait inopérante pour un membre de la famille royale.

S’exprimant dans un nouveau documentaire de Channel 4 intitulé Un bébé très royal: du berceau à la couronne, M. Scobie a expliqué: «Je me souviens avoir parlé à un assistant du palais à l’époque qui a roulé des yeux.

“Ils étaient horrifiés que quelque chose d’aussi commun se produise au sein de la maison de Windsor.”

Une source a déclaré à Us Weekly: “Meghan ne pense pas qu’une grande fête de naissance avec des cadeaux soit appropriée pour le moment.

«Il y a trop de conflits dans le monde.

“Elle et Harry ont été tellement impliqués dans les questions humanitaires, qu’ils ont tous deux le sentiment que leur temps et leurs ressources peuvent être utilisés à de meilleures fins.”