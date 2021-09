Nouvelles de Meghan Markle: les Sussex accusés de “traiter joyeusement des titres royaux” – la diatribe de Piers | Royale | Nouvelles

in

L’ancien animateur de Good Morning Britain – qui a quitté son poste lorsqu’il a refusé de s’excuser pour avoir accusé la duchesse de mentir lors de son interview avec Oprah Winfrey – a donné une évaluation brutale du couple dans sa dernière chronique MailOnline. Il les a accusés d'”hypocrisie” pour avoir dit qu’ils avaient pris du recul en tant que membres de la famille royale en janvier dernier pour rechercher la confidentialité avant de “traiter joyeusement leurs titres royaux”.

Le journaliste au franc-parler a déclaré: «Meghan et Harry ont le nez enfoncé en permanence dans l’auge royale, et il est évident qu’ils ont maintenant l’intention de les y garder jusqu’à ce qu’ils se soient rendus incroyablement riches et célèbres.

«À cet égard, ils sont la version royale des Kardashian – des gens sans talent discernable autre que pour se faire proxénérer aux plus offrants et un désir lâche d’aérer leur linge de famille sale en public pour un gain financier.

«Mais au moins la mission des Kardashian d’être des marchands milliardaires de TMI est fondée sur une honnêteté de base : ils ne prétendent pas être talentueux ou sauver la planète.

«En revanche, au cœur de la campagne déclarée des Sussex pour« nous élever et nous unir »tous avec leur compassion brûlante – à moins que vous ne soyez lié à eux, alors vous pouvez aller vous-même – se trouve une tromperie à deux faces scandaleuse . “

LIRE LA SUITE: Le prénom préféré de la princesse Beatrice rend hommage à la reine

M. Morgan a poursuivi en disant que sa “plus grande préoccupation” à propos des Sussex était les “dommages continus qu’ils causent à la famille royale et à la monarchie”.

Il a affirmé qu’ils essayaient de créer un rival à la famille royale en Amérique.

Il a ajouté: “(C’est) celui qui n’est pas basé sur le genre de majesté silencieuse, admirable, stoïque, modeste, dirigée par le devoir de la reine, mais sur une invasion bon marché, collante, bruyante, toxique, à la Kardashian, 24h/24 et 7j/7. de nos sens qui est spécifiquement destiné à dépouiller le statut royal pour un bénéfice commercial personnel maximal.

“Les allégations incendiaires mais toujours non prouvées de racisme et d’insensibilité à l’encontre de la famille royale lors de son concours d’Oprah en mars ont déjà causé un préjudice très réel à la monarchie, en particulier dans certaines parties du Commonwealth.”

A NE PAS MANQUER :

Des experts en vaccins frappent Meghan et Harry après un discours de jab [REVEALED]

Dernières nouvelles de la princesse Charlene: les inquiétudes grandissent après une vidéo cryptique [INSIGHT]

Harry et Meghan pourraient présenter Lilibet aux Royals en décembre [ANALYSIS]

M. Morgan a affirmé qu’il était initialement ami avec Meghan lorsqu’il s’est connecté avec l’actrice de Suits de l’époque sur les réseaux sociaux en 2015.

Cela les a amenés à échanger des e-mails, des messages et à se rencontrer pour prendre un verre.

Ils ont ensuite passé une nuit agréable ensemble dans son pub préféré en 2016, discutant de sujets personnels, mais c’était la dernière fois qu’il avait entendu parler de la duchesse de Sussex.

Il affirme qu’après avoir rencontré le prince Harry, elle est ” devenue froide ” et l’a ” fantôme “, ce qui l’a incité à lancer des insultes de plus en plus amères à l’encontre de l’ancienne actrice hollywoodienne.

Les choses ont atteint leur paroxysme en mars lorsque – assis aux côtés de la co-animatrice Susanna Reid – M. Morgan a déclaré qu’il “ne croyait pas un mot” des affirmations de Meghan selon lesquelles elle était suicidaire lors de l’interview explosive d’Oprah dans les Sussex.

L’Ofcom a reçu plus de 50 000 plaintes – un montant record – concernant le programme en mars, y compris de la duchesse de Sussex elle-même.

Plus tôt ce mois-ci, le régulateur a autorisé Good Morning Britain à propos de ses commentaires controversés.

Il a déclaré que les déclarations de M. Morgan sur le suicide et la santé mentale avaient le potentiel d’être très offensantes, mais a conclu que le programme « contenait un défi suffisant pour fournir une protection et un contexte adéquats aux téléspectateurs ».

Réagissant à la décision de l’Ofcom, la personnalité de la télévision a tweeté : « @Ofcom rejette toutes les plaintes contre moi concernant la fureur de Meghan Markle qui a conduit à ma sortie de @GMB.

“Le verdict dit que j’avais le droit de ne pas la croire et le prince Harry et de restreindre mon droit de le faire serait une” restriction effrayante à la liberté d’expression “.”