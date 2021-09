Nouvelles de Meghan Markle: les Sussex ont averti qu’ils restaient dans la “ligne de mire des paparazzis” aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Alors que le couple a quitté le cabinet afin de protéger leur vie privée, un observateur a affirmé que les Sussex avaient “sauté de la poêle à frire et dans le feu” depuis qu’ils avaient quitté la famille royale. Daniela Elser a déclaré que les Sussex se trouvaient fermement “dans la ligne de mire des photographes”. Écrivant pour News Australia, Mme Elser a déclaré: “Il y a une certaine ironie cruelle ici lorsque vous opposez cet état des lieux à la réalité à laquelle Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont maintenant confrontés, après avoir troqué la vie professionnelle royale contre” la paix ‘ aux États-Unis, loin, très loin du bras long des courtisans et de la presse britannique qu’ils détestent si intensément.

“Depuis leur arrivée sur le sol américain il y a environ 18 mois, les Sussex se sont retrouvés fermement dans le collimateur des photographes après avoir en partie quitté le Royaume-Uni pour s’éloigner des médias britanniques.

“Mais leur nouvelle existence californienne baignée de soleil ne s’est pas vraiment avérée être une sorte de rupture semblable au nirvana du vorace Fourth Estate.

“En fait, il semble de plus en plus qu’en quittant le palais, ils ont sauté de la poêle à frire et dans le feu.”

En janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé la décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Le couple a évoqué le désir de se concentrer sur le prochain chapitre de leur vie, mais avec plus d’espace.

Une déclaration disait: «Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution.

“Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” supérieurs “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

« C’est avec vos encouragements, particulièrement au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à faire cet ajustement.

«Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la reine, le Commonwealth et nos parrainages.

«Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative.

«Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos plus sincères remerciements pour votre soutien continu.

Depuis leur déménagement, le couple a poursuivi ses efforts caritatifs depuis Montecito, en Californie, où ils vivent avec leurs enfants.

Le couple a accueilli son deuxième enfant et sa première fille, Lilibet, en juin.

Harry est revenu pour les funérailles du prince Philip en avril et à nouveau en juillet pour dévoiler une statue de sa mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington.

On ne sait pas si Harry et Meghan reviendront au Royaume-Uni cette année.

Pour marquer la mort tragique de ceux qui sont morts dans l’attaque du 11 septembre, Harry et Meghan ont mis à jour leur page d’accueil Archewell.

Pour honorer ceux qui ont perdu la vie, l’affichage du site Web est devenu noir.