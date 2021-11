Nouvelles de Meghan Markle: l’ex-mari fait tourner les têtes alors qu’il donne un nouveau nom royal à un enfant | Royale | Nouvelles

Le premier mari de Meghan, la duchesse de Sussex et sa femme ont accueilli leur deuxième enfant au monde il y a quelques jours. Trevor Engelson et Tracey Kurland ont nommé le bébé Sienna Lee.

Le couple, qui est ensemble depuis plus de quatre ans, a une autre fille, Ford Grace, âgée de 15 mois.

M. Engelson et Mme Kurland ont annoncé leurs fiançailles deux semaines seulement après le mariage de Meghan avec le prince Harry en mai 2018, puis se sont mariés au complexe Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie, en mai 2019.

M. Engelson et Meghan sont sortis ensemble pendant six ans, à partir de 2004, avant de se fiancer et de se marier en Jamaïque en 2011.

Maintenant, M. Engelson et Mme Kurland, la fille d’un banquier multimillionnaire, agrandissent leur famille.

Le couple s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la naissance et le nom de leur deuxième fille, mais n’a donné aucune autre explication sur ce qui les a poussés à l’appeler Sienna Lee.

