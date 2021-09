Nouvelles de Meghan Markle: Lilibet et Archie pourraient hériter de ce trait surprenant de maman Meghan | Royale | Nouvelles

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué qu’en berçant son bébé, il semble que le pouce de Meghan se penche inhabituellement vers l’arrière, ce qui, selon les experts, est exactement le genre de chose que vous verriez sur quelqu’un qui souffre d’hypermobilité.

L’hypermobilité n’est pas garantie d’être transmise à ses deux enfants et même s’ils se retrouvent avec la condition surprenante, ce n’est pas une cause majeure de préoccupation.

Typiquement une maladie héréditaire, l’hypermobilité est souvent due à la mutation génétique du collagène, la protéine qui amortit et protège nos articulations leur permettant de se déplacer en douceur sans douleur.

Si Lilibet et Archie héritent du gène de maman Meghan, le couple bénéficiera d’une plus grande amplitude de mouvement dans leurs articulations et devra probablement se concentrer uniquement sur le renforcement des muscles environnants pour que tout reste stable.

L’ostéopathe Anisha Joshi a déclaré à Hello ! : “Les personnes hypermobilisées sont souvent capables de bouger leurs membres d’une manière que d’autres ne peuvent pas, un peu comme la photo sur laquelle le pouce de Meghan semble plié de manière inconfortable.

“Cela signifie que certaines ou toutes les articulations d’une personne peuvent avoir une amplitude de mouvement inhabituellement large. L’hypermobilité est une maladie héréditaire dont la principale cause est des modifications génétiquement déterminées du collagène, un type de protéine dans le corps trouvé dans les ligaments, pour Soutenez-les. Pas assez de collagène dans le corps peut rendre les articulations lâches et extensibles. “

Alors que la duchesse de Sussex n’a jamais confirmé si elle souffre d’hypermobilité, des images précédentes de son ancien blog lifestyle The Tig ont montré qu’elle pouvait maîtriser des positions de yoga avancées.

Si elle souffre de cette maladie, cela aurait pu l’aider à maîtriser des mouvements difficiles tels que la pose de l’arc et la pose de la sirène, qui nécessitent toutes deux une grande flexibilité articulaire.

La duchesse pratique le yoga depuis son plus jeune âge et s’est engagée dans cette pratique car sa mère était professeur de yoga.

Dans une précédente interview, la duchesse a déclaré: «Ma mère était professeur de yoga, donc cette pratique est dans mon sang.

« Il y a tellement d’avantages qui viennent avec [yoga] – une flexibilité et une force musculaire accrues, un plus grand bonheur, une concentration mentale accrue, une plus grande capacité à se détendre, une diminution de l’anxiété et un meilleur sommeil.