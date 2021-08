in

L’auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex étaient de plus en plus mécontents de leurs rôles royaux avant la naissance d’Archie en mai 2019, mais avaient “très peur” de contester le système.

Il a ajouté que Harry et Meghan avaient « cette énergie pour défendre ce qui leur convenait, quelles qu’en soient les conséquences ».

M. Scobie a ajouté: “Comme nous l’avons vu, ces conséquences ont été assez importantes.”

Plus à venir…