Nouvelles de Meghan Markle : Melissa McCarthy fait le point sur le plan de tatouages ​​assortis | Royale | Nouvelles

Melissa McCarthy a récemment accordé une interview pour promouvoir son nouveau film “The Starling”, où elle a parlé de son amitié avec Meghan Markle. L’actrice hollywoodienne était apparue dans la vidéo de lancement de l’initiative 40×40 de Meghan en août, qui visait à aider les femmes à réintégrer le marché du travail après la pandémie de Covid-19. Au cours du sketch comique de 2 minutes, la duchesse et McCarthy ont plaisanté sur le fait de se faire tatouer et d’organiser une fête sur un yacht pour célébrer le 40e anniversaire de Meghan.

Meghan Markle a fêté ses 40 ans le 4 août, et a marqué l’occasion en lançant son dernier projet.

Dans le cadre de la vidéo, Melissa McCarthy a demandé à la duchesse : “Avons-nous enfin des tatouages ​​assortis ?” ce à quoi Meghan a répondu d’un ton taquin : “Je veux dire, j’ai déjà quelque chose de vraiment similaire dans le dos”.

S’adressant à Access Hollywood, Melissa McCarthy a plaisanté : “Je vais toujours à plein régime, je lui ai dit que j’avais fait la moitié du tatouage.

“Malheureusement, une partie de son visage était sur un pli, je ne vais pas dire où, mais j’essaie de le faire corriger et j’attends juste mon invitation pour le yacht.”

Avant de présenter son initiative 40×40, Melissa McCarthy suggère différentes façons à Meghan de célébrer son 40e anniversaire.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan Markle «choisis pour la liste TIME 100 par le patron de Duke»

Celles-ci comprenaient une fête sur un yacht et une réunion de costumes, avec la star des demoiselles d’honneur sirotant du thé et portant un chapeau et des gants tout en parlant à Meghan via Zoom.

Le prince Harry apparaît également en arrière-plan de la vidéo, montré en train de jongler à travers une fenêtre.

Melissa McCarthy a accordé une autre interview à Access Hollywood peu de temps après la publication de la vidéo sur le site Web du couple Archewell, déclarant: “Elle fait une chose tellement incroyable pour fêter ses 40 ans. J’adore qu’elle dise” Oh, que puis-je faire pour en mettre bon [into the world] et aider certaines personnes.'”

Elle a également donné des détails sur les coulisses du camée du prince Harry, révélant: “Harry arrive et il se dit” Je peux jongler! ” Il m’a dit : “Est-ce que ça va être bizarre si je reste dehors à jongler ?” et j’étais comme, ‘Bizarre d’une manière qui me fera regarder cinq millions de fois.’

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, la duchesse de Sussex a déclaré que les femmes avaient « supporté le poids » de la pandémie, en assumant le travail non rémunéré supplémentaire de garde d’enfants et d’enseignement à domicile.

Elle a noté qu’aux États-Unis seulement, plus de 2 millions de femmes avaient quitté leur emploi pendant la pandémie de Covid-19.

Dans le but d’aider les femmes à réintégrer le marché du travail, elle avait demandé à « 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial » en offrant 40 minutes de mentorat à une femme au chômage.

Parmi les personnalités influentes qui ont accepté de participer figuraient Hillary Clinton, Amanda Gorman, Stella McCartney et Adele.