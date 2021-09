Nouvelles de Meghan Markle: Omid Scobie s’en prend à Palace pour son silence sur le racisme | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont utilisé leur interview de mars avec Oprah Winfrey pour faire une série d’allégations explosives contre la famille royale, accusant un royal anonyme – pas la reine ou le duc d’Édimbourg – de racisme. La reine a ensuite répondu aux affirmations par une déclaration selon laquelle “les souvenirs peuvent varier”. Le commentateur royal Omid Scobie a affirmé dans une version mise à jour de Finding Freedom que ces mots « se démarquaient » du couple royal. Le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas impliqués dans la biographie non autorisée de M. Scobie et se sont distanciés du livre.

S’adressant à This Morning d’ITV, M. Scobie a déclaré: “Il a fallu un certain temps pour [the Queen’s] réponse à sortir.

“L’émission a été diffusée et c’était comme si un jour et demi s’était écoulé.

“Un assistant du palais nous a dit qu’il s’agissait d’évaluer l’humeur de la nation avant qu’elle ne mette un stylo sur papier.

“Aussi pour les membres de la famille de voir l’émission elle-même, l’interview.

“Je pense que, comme nous le disons dans la mise à jour du livre, cette phrase” les souvenirs peuvent varier “, ce qui n’est tout d’abord pas la reine qui dit cela.

“C’est en fait d’avoir parlé à des gens au sein de la famille, au sein de l’institution et ce sont eux qui disent” ce n’est pas ainsi que nous nous en souvenons “.

“Elle est en quelque sorte la messagère dans ce cas, mais malheureusement, ce sont des mots qui se sont démarqués pour le couple parce qu’ils ne s’appropriaient pas pleinement quelque chose de potentiellement grotesque qui s’est produit.”

Cela survient alors que le demi-frère de la duchesse de Sussex a frappé son célèbre frère avant son apparition dans la version australienne de Big Brother, la décrivant comme “peu profonde”.

S’exprimant dans une bande-annonce de l’émission de téléréalité, M. Markle a déclaré: “Je suis le frère de Meghan Markle.

“Je suis le plus grand frère de tous.”

Il poursuit en disant : « J’ai dit au prince Harry, je pense qu’elle va ruiner votre vie.

“Elle est très superficielle.”

La duchesse a une relation tendue avec sa famille élargie et est séparée de son père depuis plusieurs années.

La demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, également connue sous le nom de Samantha Markle, a oscillé entre condamner et féliciter son célèbre parent et l’a décrite une fois comme une “grimpeuse sociale”.