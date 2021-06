Nouvelles de Meghan Markle: Psychic affirme que le mariage de la duchesse durera tant qu’elle «a fait la loi» | Royale | Nouvelles

La médium Sally Morgan, qui dit avoir un lien étroit avec la princesse Diana, a fait une prédiction sur le duc et la duchesse de Sussex. S’adressant aux animateurs de The Morning Show Kylie Gillies et Matt Shirvington, Mme Morgan a donné une vision positive du couple, qui est marié depuis trois ans.

Elle a déclaré: «Je vois pour elle, elle a un grand amour dans son mariage avec lui.

«Je sais que beaucoup de prédictions disent que cela ne durera pas, mais je pense que leur mariage durera.

“Il suivra son cours complet, et je pense qu’il ne fait absolument aucun doute qu’elle a établi la loi et que ce sera comme elle le veut. Cela ne fait aucun doute. »

Meghan est actuellement enceinte du deuxième enfant du couple, attendu cet été.

Mme Morgan a expliqué qu’elle connaissait Diana par l’intermédiaire de sa sœur, Lady Sarah McCorquodale.

Elle a ajouté: “C’est seulement maintenant que je regarde en arrière et réalise à quel point c’était incroyable de pouvoir lui parler pendant quatre ans et demi, presque tous les jours.”

Les prévisions du médium des célébrités interviennent après qu’un commentateur royal a affirmé que Meghan “n’avait jamais eu l’intention” de rester au sein de la famille royale.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré que la duchesse avait lancé plusieurs projets avant Megxit, ce qui suggérait qu’elle n’avait pas l’intention de rester dans l’institution.