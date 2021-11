Nouvelles de Mercadona | Si vous aimez les sucreries, vous êtes obligé d’essayer ce dessert Mercadona au moins une fois dans votre vie.

22/11/2021 à 10h55 CET

Les gourmands ont de la chance. Mercadona a ajouté un nouveau produit à son offre de produits sucrés. Après le boom des mochis durant l’été, septembre arrive accompagné d’une grande nouveauté : la crème de lait et noisettes au goût de maternelle qui fait sensation auprès des clients de la chaîne de supermarchés Juan Roig.

Son format et son aspect rappellent à celui avec la Nocilla blancheCependant, ceux qui l’ont essayé soulignent déjà que sa saveur est plus proche de celle des chocolats Kinder Bueno. Quelle que soit la nuance, la vérité est que le produit s’épuise rapidement dans les rayons de tous les établissements. Il est présenté en pots de 200 grammes et son prix est de 1,30 euros.

Après son lancement par la chaîne, de nombreux utilisateurs ont commencé à l’incorporer dans différentes recettes sucrées comme muffins, gâteaux ou tout simplement pour créer une délicieuse collation avec du pain tranché.

S’il est vrai que ses caractéristiques nutritionnelles ils n’en font pas un produit de consommation quotidienne, il est idéal pour se chouchouter de temps en temps. En témoignent les centaines d’utilisateurs de TikTok qui ont partagé leurs expériences avec la crème sur le réseau social et l’ont rendue virale. Elle réussit également dans les blogs spécialisés dans les recettes de pâtisserie et les desserts..