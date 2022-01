Nouvelles de Morrisons : Dates de péremption SUPPRIMÉES sur le lait – nouveau test de fraîcheur en changement majeur | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le géant des supermarchés doit placer les avertissements avant tout sur 90 pour cent du lait de sa propre marque, les clients étant encouragés à renifler le contenu pour vérifier s’il est éteint ou non. Ian Goode, acheteur principal de lait chez Morrisons, a salué cette décision comme une étape audacieuse.

Il a déclaré : « Le lait gaspillé signifie un gaspillage d’efforts de la part de nos agriculteurs et du carbone inutilement rejeté dans l’atmosphère.

« Le lait de bonne qualité et bien conservé a une bonne durée de vie de quelques jours après les dates de péremption normales – et nous pensons qu’il doit être consommé et non jeté dans l’évier.

« Nous prenons donc une mesure audacieuse aujourd’hui et demandons aux clients de décider si leur lait est toujours bon à boire. Des générations avant nous ont toujours utilisé le test de reniflement – et je pense que nous le pouvons aussi. »

Selon l’organisation caritative de recyclage Wrap, Morrisons est le premier supermarché à effectuer le changement qui devrait être introduit à partir du 31 janvier.

Il indique que le lait est le troisième aliment et boisson le plus gaspillé au Royaume-Uni après les pommes de terre et le pain, avec près de 500 millions de pintes gaspillées chaque année.

Wrap estime que 85 millions de pintes de lait gaspillées peuvent être dues à des personnes adhérant à l’utilisation des étiquettes malgré les recherches montrant qu’il est toujours sûr de boire quelques jours après une date donnée.

Morrisons pense que cette décision pourrait empêcher que sept millions de pintes de son propre lait soient jetés chaque année.

Les dates limites sont celles jusqu’à ce que les aliments périssables puissent être cuits et consommés en toute sécurité, tandis que les étiquettes « Meilleur avant » sur les aliments servent d’indications quant au moment où le produit doit être consommé pour obtenir la meilleure qualité, le meilleur goût et la meilleure texture.

La Food Standards Agency (FSA) a déclaré au radiodiffuseur qu’il était acceptable d’utiliser le lait avant ou avant selon le traitement et le type, mais il doit y avoir un étiquetage clair et les dates imprimées sur tous les aliments et boissons doivent être basées sur des preuves solides. .

Il a ajouté que lorsqu’il s’agit d’aliments en général, le reniflement n’est pas un test de sécurité approprié, en particulier avec des produits susceptibles de provoquer une intoxication alimentaire.

Cette décision intervient après qu’une analyse Wrap des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation d’aliments et de boissons au Royaume-Uni a montré la nécessité de réduire l’empreinte carbone du secteur si le pays veut atteindre son objectif net zéro.

L’étude de Wrap estime que le système alimentaire britannique était responsable de près de 160 tonnes métriques d’émissions d’équivalent dioxyde de carbone au Royaume-Uni et à l’étranger en 2019.

Cela équivaut à environ 35 % des émissions territoriales du Royaume-Uni, bien que toutes ne se produisent pas dans ce pays.

L’étude a montré qu’une réduction de 50 pour cent des émissions liées à l’alimentation d’ici 2030 est possible si des mesures urgentes sont prises.

Le lait est lié à des émissions de carbone élevées en raison de la grande quantité de ressources nécessaires pour nourrir les vaches.

Morrisons s’est engagé à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans les magasins d’ici 2030.

Il dit que ses aliments invendus sont envoyés à des organisations telles que Too Good to Go, The Bread and Butter Thing ainsi que des banques alimentaires, des organisations caritatives et des groupes communautaires.

Lorsqu’elle ne peut pas être redistribuée, la chaîne de supermarchés utilise la digestion anaérobie pour produire de l’électricité qui contribue à la production d’énergie renouvelable au Royaume-Uni.