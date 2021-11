Nouvelles de Nicola Sturgeon : FM a émis une réponse brutale après l’attaque de Frost | Politique | Nouvelles

Angus Robertson, secrétaire du Cabinet pour la Constitution, les Affaires extérieures et la Culture au Parlement écossais, a lancé aujourd’hui une attaque incroyable contre Lord Frost dans une lettre explosive et a affirmé que le déclenchement de l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord serait du « vandalisme économique ». Dans la lettre adressée à Lord Frost, M. Robertson a demandé au ministre de convoquer une réunion avec les nations décentralisées et a critiqué le pair pour son approche lors des négociations. Cependant, en réponse, le secrétaire à la Constitution fantôme conservateur écossais, Donald Cameron, a accusé le ministre de « grande notoriété ».

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré: « Le SNP devrait se concentrer pleinement sur notre rétablissement de Covid, plutôt que de continuer à défendre les questions constitutionnelles. »

M. Robertson a également admis son inquiétude face au manque de progrès entre les deux parties, bien que l’UE ait admis un changement de ton du Royaume-Uni la semaine dernière.

Dans une nouvelle attaque brutale de M. Robertson, il a accusé le Royaume-Uni d’adopter une « approche idéologique et conflictuelle » avec l’UE.

Il a déclaré : « Je suis de plus en plus alarmé par l’absence continue de progrès dans les pourparlers entre le gouvernement britannique et l’Union européenne concernant le protocole d’Irlande du Nord.

« Bien que votre déclaration de vendredi à la suite de votre rencontre avec le vice-président Šefčovič ait fait référence à un esprit constructif, elle n’a guère rassuré, voire aucune, qu’une voie positive serait trouvée.

« Cela a le potentiel de causer encore plus de tort à l’Écosse.

« Il semble à peine croyable que le gouvernement britannique envisage maintenant une action – le déclenchement de l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord – qui pourrait entraîner un différend commercial désastreux avec l’UE qui retarderait clairement la reprise après la pandémie.

« Ce serait un autre acte de vandalisme économique au pire moment possible. »

JUST IN : grottes de l’UE ! Frost au bord de la victoire alors que le bloc voit une solution aux problèmes

En réponse à la lettre, un porte-parole du No10 a déclaré à Express.co.uk : « Notre préférence est de parvenir à une solution consensuelle qui résout les perturbations importantes causées sur le terrain en Irlande du Nord par le Protocole.

« Lord Frost a rencontré le vice-président Sefcovic quatre fois au cours des quatre dernières semaines et des discussions techniques intensives sont en cours.

« Comme nous l’avons dit régulièrement, nous devrons utiliser le mécanisme de sauvegarde de l’article 16 si des solutions ne peuvent être trouvées afin de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint). »

Malgré les commentaires du ministre écossais, l’UE a affirmé que les pourparlers avaient atteint un ton plus positif.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a également affirmé que les problèmes entourant le protocole pourraient être résolus avant Noël.

Il a également affirmé que le retard du Royaume-Uni dans le déclenchement de l’article 16 avait créé une fenêtre d’opportunité pour les négociations.

Il a déclaré: « Il existe une réelle opportunité d’essayer de faire des progrès sur les médicaments, en particulier, cette semaine, puis de l’utiliser comme base pour renforcer la confiance afin d’essayer de résoudre également d’autres problèmes.

« Nous pensons que certains des problèmes peuvent être résolus rapidement, ce qui pourrait en fait générer un certain élan dans ce processus de pourparlers.

« Certains des autres problèmes prendront un peu plus de temps car ils sont techniques et complexes, autour des codes douaniers, etc.

« Mais regardez, il ne fait aucun doute que si les deux parties le voulaient et se concentrent sur la réalisation de progrès, nous pourrions résoudre ces problèmes avant Noël. »

Les discussions se poursuivront entre Lord Frost et Maros Sefcovic vendredi.