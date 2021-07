Le SNP détient le pouvoir en Écosse depuis 2007 et se proclame un parti qui se soucie des gens – une accusation qu’il adresse constamment au gouvernement conservateur de Boris Johnson. Et malgré ses raids constants dans les coffres de Westminster pour financer des projets pour animaux de compagnie – y compris des frais de scolarité gratuits pour les étudiants écossais et des ordonnances gratuites – il semble que ses investissements aient rapporté peu de dividendes dans de nombreux domaines.

Le comique de droite Leo Kearse a ravagé la gestion de la pandémie par Mme Sturgeon alors qu’il est apparu que l’Écosse avait le taux de Covid le plus élevé d’Europe.

En décembre dernier, l’Écosse a également enregistré le pire taux de mortalité liée à la drogue en Europe – environ trois fois et demie le nombre d’Angleterre et du Pays de Galles.

Et au cours des 20 dernières années, les taux de mortalité par maladie coronarienne en Écosse ont été plus élevés que dans le reste du Royaume-Uni et “beaucoup plus élevés” que dans l’UE, a déclaré l’Observatoire écossais de la santé publique (SPHO).

Historiquement, l’Écosse a également eu l’un des taux de cancer du poumon les plus élevés au monde, a également révélé le SPHO.

Il a pris la parole peu de temps après que le directeur clinique national de l’Écosse a déclaré qu’un manque “d’immunité naturelle” dans la population a conduit l’Écosse à avoir les taux de Covid les plus élevés d’Europe.

Jason Leitch a également déclaré que l’Écosse avait été durement touchée par la variante infectieuse du Delta devenant “ensemencée” à Glasgow.

Au total, six conseils de santé écossais figurent parmi les 10 régions les plus touchées d’Europe, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une autre statistique sinistre concerne les taux élevés de mortalité liée à la drogue en Écosse.

En 2019, plus de 1 200 personnes en Écosse sont décédées des suites de l’abus de drogues.

Les chiffres ont montré 1 264 décès – un nombre record pour la sixième année consécutive et le total le plus élevé depuis le début des records en 1996.

Il s’agit d’une augmentation de 6% par rapport au chiffre de 2018 et de plus du double du nombre de décès en 2014.

S’exprimant à l’époque, le ministre écossais de la Santé publique Joe FitzPatrick a déclaré que son gouvernement faisait “tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre l’augmentation des décès dus à la drogue”.

Il a ajouté: “Ces décès découlent d’un ensemble de défis complexes et de longue date, et il n’y a pas de raccourci qui résoudra soudainement cela.”