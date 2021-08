Nouvelles de Nicola Sturgeon : le conseiller du SNP expose le problème de la monnaie avec les plans d’indépendance écossais | Politique | Nouvelles

Andrew Wilson, qui a été président de la SNP Growth Commission, a averti que l’adoption d’une monnaie écossaise distincte pourrait gravement affecter les revenus et les retraites écossais, car elle se dévaluerait rapidement après son introduction. Lors de la conférence SNP de l’année dernière, le SNP a voté pour remplacer la livre sterling par une monnaie écossaise distincte “dès que possible”.

La secrétaire écossaise aux Finances, Kate Forbes, a également précisé lors d’un point de presse cette semaine, que tout changement dépendrait de la situation économique de l’Écosse.

S’adressant au podcast de choix de l’Écosse, l’économiste M. Wilson, qui conseille le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, a ajouté: «Nous voulons gérer à la fois l’incertitude économique et politique qui surviendrait si nous allions trop rapidement en matière de monnaie.

“Le risque serait que la monnaie se forme puis se dévalue rapidement, ce que la plupart des gens attendent des marchés.

“Cela aurait un effet sur les revenus des gens s’ils étaient payés en livres sterling, cela affecterait les retraites et les hypothèques des gens.

“Cela pourrait être à la hausse, cela pourrait être à la baisse; l’essentiel est que ce serait incertain et la chose que nous voulons gérer est le risque de sortie d’argent du pays, la fuite des capitaux qui pour une nouvelle nation est un risque majeur.”

Ian Murray, secrétaire écossais de Shadow, a déclaré que les commentaires indiquaient clairement que l’indépendance serait incertaine pour les Écossais.

Le député travailliste écossais a ajouté que les commentaires « commencent à articuler la catastrophe des plans du SNP mais à peine effleurer la surface de la réalité à laquelle tous les Écossais seraient confrontés ».

Il a ajouté : « Il n’est pas étonnant qu’ils ne puissent pas décider quoi faire à propos de la devise alors que chaque option est aussi dommageable que la précédente.

Le rapport Government Expenditure and Revenue Scotland (GERS) a également révélé que le déficit national – l’écart entre les dépenses publiques et les revenus – est passé de 15,8 milliards de livres sterling en 2019/20 à 36,3 milliards de livres sterling en 2020/21.

Les politiciens et militants unionistes ont déclaré que c’était un coup de marteau pour les plans d’indépendance de Nicola Sturgeon et ont prouvé que les Écossais seraient confrontés à des impôts plus élevés et à davantage de réductions de services après la séparation.

Mais Mme Forbes a affirmé que les données alarmantes prouvaient la nécessité pour l’Écosse de gérer ses propres affaires fiscales et économiques.