Nouvelles de Nicola Sturgeon : le leader du SNP nommé par Vogue comme une femme britannique puissante | Royaume-Uni | Nouvelles

Les travaillistes ne formeront pas de coalition avec le SNP, déclare Keir Starmer

La première ministre écossaise a été rejointe sur la liste des « femmes qui façonnent 2021 et au-delà » par des personnalités comme la duchesse de Cambridge, Kate Winslet et Vivienne Westwood. Mme Sturgeon a été réélue lors des élections législatives écossaises de mai, bien que le SNP n’ait pas obtenu la majorité absolue.

Le parti demande un deuxième référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni.

Pour la liste de Mme Sturgeon, Vogue a écrit : « En mai, le Parti national écossais, sous la direction de Nicola Sturgeon, a revendiqué un quatrième mandat consécutif historique aux élections du Parlement écossais, avec la plus grande part des voix depuis la dévolution.

« Maintenant, à un siège de moins que la majorité, le cas de Sturgeon pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse est de plus en plus difficile à ignorer pour Boris Johnson. »

Un seul autre homme politique figurait sur la liste – la maire travailliste de Liverpool, Joanne Anderson.

Nicola Sturgeon a été répertoriée comme l’une des femmes “façonnant 2021 et au-delà” (Image: GETTY)

Sturgeon demande un deuxième référendum sur la sortie de l’Écosse du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Elle a été élue en mai, avec 59 % des voix au second tour.

Son entrée Vogue a déclaré: «En tant que première femme de couleur à être directement élue maire dans une ville britannique, la nomination de Joanne Anderson en tant que maire de Liverpool plus tôt cette année n’était pas seulement une victoire significative pour le parti travailliste dans un 2021 assiégé, mais pour le ville aussi.

“Anderson, qui veut faire de l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des filles à Liverpool une priorité, symbolise le tournant d’une feuille pour sa ville natale – autrefois l’un des plus grands ports d’esclaves de Grande-Bretagne – et le pays.”

Le SNP appelle à un autre référendum sur l’indépendance, tandis que Boris Johnson les exhorte à se concentrer sur la reprise de l’Écosse après la pandémie de Covid.

Le SNP n’a pas obtenu la majorité aux élections législatives écossaises de mai (Image: GETTY)

S’adressant au Sunday Mail, le ministre du Cabinet Office, Michael Gove, a déclaré qu’il pourrait y avoir un deuxième référendum, si telle est la “volonté établie” des électeurs écossais.

Il a commenté : « Le principe selon lequel le peuple écossais, dans les bonnes circonstances, peut à nouveau poser cette question est là.

«Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste, et le public ne pense pas que ce soit juste, de poser cette question pour le moment.

“S’il est vrai qu’il y a clairement une volonté établie en faveur d’un référendum, alors il y en aura une.”

Michael Gove a déclaré qu’il pourrait y avoir un deuxième référendum s’il représente la “volonté établie” (Image: GETTY)

Boris Johnson exhorte Sturgeon à se concentrer sur la récupération des coronavirus en Écosse (Image: GETTY)

M. Gove n’a pas dit comment la « volonté établie » devrait être déterminée.

Cependant, un coup dur pour Mme Sturgeon, un récent sondage a révélé que 39% des Écossais seraient moins susceptibles de voter pour l’indépendance si cela signifiait utiliser l’euro.

Le SNP a déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait de faire entrer l’Écosse dans l’UE, si elle quitte le Royaume-Uni.

Tous les nouveaux États membres de l’UE doivent s’engager à adopter l’euro comme monnaie.

Si l’Écosse quitte le Royaume-Uni, cela pourrait signifier une frontière dure avec l’Angleterre (Image: EXPRESS)

L’enquête Redfield & Wilton Strategies, pour le Daily Telegraph, a également révélé qu’une majorité d’Écossais souhaitent rester au Royaume-Uni. Il a interrogé 1 000 électeurs écossais, âgés de 16 ans et plus.

Plus tôt cette année, Alyn Smith, porte-parole du SNP pour l’Europe, a déclaré que le parti reviendrait “totalement” à rejoindre l’euro pour devenir membre de l’UE.

S’adressant au Daily Telegraph, de hauts responsables bruxellois ont déclaré que l’Écosse serait obligée de rejoindre la zone euro.

L’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014 (Image : GETTY)

L’un d’eux a déclaré : « Si vous rejoignez le club, vous devez porter la cravate. Vous ne pouvez pas porter votre propre cravate.

L’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014 avec 55 % des voix contre 45 %.

Avant le scrutin, un certain nombre de hauts responsables du SNP ont déclaré que ce serait une décision “une fois dans une génération”.