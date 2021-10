Nouvelles de Nicola Sturgeon: le premier ministre écossais se moque de Boris pour «l’ego masculin fragile» | Politique | Nouvelles

Et le Premier ministre écossais a également exprimé sa perplexité face à la réticence de M. Johnson à être « métaphoriquement dans la même pièce que moi ». Pendant ce temps, elle a subi un revers sous la forme d’un nouveau sondage suggérant que 52% des Écossais s’opposent désormais à l’indépendance.

Le premier ministre a affirmé que la plupart des interactions de M. Johnson avec les administrations décentralisées étaient déléguées au secrétaire aux Communautés Michael Gove.

Elle a expliqué: « Il a tendance à déléguer la plupart de ses interactions avec les gouvernements décentralisés à Michael Gove.

« C’est bien, Michael Gove et moi travaillons bien ensemble, mais c’est une approche différente de celle de ses prédécesseurs. »

Lors de son interview avec le magazine Vogue avant le début de la COP26, elle a ajouté : « C’est peut-être juste un ego masculin fragile.

« Il semble avoir une répugnance à être, métaphoriquement parlant, dans la même pièce que moi. C’est étrange. »

À propos de sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse, le Premier ministre a déclaré : « Il n’y a pas de statu quo.

« C’est une énorme opportunité, mais je pense qu’il y aura une réelle difficulté si cette opportunité n’est pas saisie. »

Discutant de l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière, elle a déclaré: « Cela n’a pas été une chose facile pour quelqu’un dans ma position et dans la tradition politique d’où je viens.

« Mais nous devons nous demander si de nouvelles explorations pétrolières et gazières sont compatibles avec les impératifs du changement climatique. »

Hors « Je ne sais pas », le sondage Savanta ComRes auprès de 1 005 adultes écossais 1 005 adultes, âgés de 16 ans et plus interrogés entre le 22 et le 28 octobre, a indiqué que 48% étaient en faveur de l’indépendance – contre 52% contre.

Avec « Je ne sais pas » inclus, 45 % des Écossais ont soutenu « Oui », 48 % ont soutenu « Non » et sept pour cent étaient indécis.

Une division similaire s’appliquait en ce qui concerne un deuxième référendum sur l’indépendance, quel que soit le moment, avec 45 pour cent souhaitant un deuxième vote, 47 pour cent contre et neuf pour cent déclarant qu’ils ne savaient pas.

Le sondage montre également la domination électorale du SNP, avec 48% des voix dans la circonscription, donnant au parti une avance de 26 points sur les travaillistes avec 22%, les conservateurs étant deux points plus éloignés de 20%.

Commentant, Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-Union Scotland in Union, a déclaré: «Ceci est encore un autre sondage montrant qu’une majorité de personnes en Écosse veulent rester au Royaume-Uni.

« Le SNP devrait laisser tomber son obsession d’essayer de nous diviser et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les communautés. »

Elle a ajouté : « Plutôt que de supprimer la livre et de construire une frontière avec l’Angleterre, en tant que membre du Royaume-Uni, nous pouvons dépenser plus pour nos écoles et nos hôpitaux, protéger les emplois et les moyens de subsistance et influencer le monde afin que nous puissions faire face à l’urgence climatique. »