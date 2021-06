Nouvelles de Nicola Sturgeon : Le rêve d’indépendance écrasé par Sunak – montre que l’Écosse a besoin du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon devrait ‘s’y mettre’, déclare Alex Salmond

Les chiffres publiés par le Trésor montrent que depuis le début de la pandémie au début de 2020, le gouvernement britannique a fourni plus de 28 milliards de livres sterling de financement supplémentaire aux administrations décentralisées. Plus frappant encore, l’Écosse a reçu 14,5 milliards de livres sterling, soit plus de la moitié du fonds global. La publication annuelle du Block Grant Transparency révèle également que le Pays de Galles a reçu 8,6 milliards de livres sterling supplémentaires, tandis que l’exécutif d’Irlande du Nord a bénéficié d’un financement supplémentaire de 5 milliards de livres sterling.

En publiant la nouvelle sur son site Web, le Trésor a déclaré: « Ce financement a permis aux administrations décentralisées de fournir un soutien aux particuliers, aux entreprises et aux services publics en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord via la formule Barnett en réponse à Covid-19 et continuera à soutenir la reprise jusqu’en 2021-2022.

“Cela fait partie du programme de soutien sans précédent pour l’ensemble du Royaume-Uni tout au long de la pandémie, avec 352 milliards de livres sterling dépensés dans tout le Royaume-Uni pour des mesures Covid-19 telles que le régime de congé, le soutien au travail indépendant, l’aide aux entreprises et l’achat de vaccins.

M. Sunak a également publié sur Twitter la publication des nouveaux chiffres, qui se lisaient comme suit: “Pendant la pandémie, nous avons fourni plus de 28 milliards de livres sterling de financement supplémentaire aux administrations décentralisées.

« 14,5 milliards de livres supplémentaires sont allés à l’Écosse. Au Pays de Galles, 8,6 milliards de livres supplémentaires. L’exécutif d’Irlande du Nord a reçu 5 milliards de livres supplémentaires. »

Le rêve d’indépendance écossaise de Nicola Sturgeon a été écrasé par Rishi Sunak (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon a continué de faire campagne pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse (Image: GETTY)

Cependant, le chancelier a également accompagné cela d’un graphique produit par le Trésor qui montrait une carte de l’Écosse avec le texte: “Augmentation de 14,5 milliards de livres sterling à la Scotland Block Grant depuis le début de la pandémie.”

Plusieurs personnes ont réagi en se moquant de Mme Sturgeon et du SNP, une personne a tweeté: “Et à quoi les Écossais ont-ils tout dépensé ??? Avez-vous reçu un reçu ???”

Un deuxième utilisateur de Twitter a écrit : “Avez-vous demandé des détails sur la façon dont cela a été dépensé ? On ne peut pas se fier à Sturgeon.”

Une autre personne a ajouté : Je me demande si Nicola Sturgeon dira merci avant d’essayer de séparer l’#Écosse du #UK ?

Rishi Sunak a souligné comment l’Écosse a reçu une augmentation de 14,5 milliards de livres sterling de sa subvention globale (Image: @RishiSunak / Twitter)

“Sinon, nous devrions lui facturer et demander tout l’argent que nous leur avons jamais rendu.”

Commentant le nouveau financement, le secrétaire en chef au Trésor, Steve Barclay, a déclaré: « Le gouvernement britannique s’est pleinement engagé à soutenir l’ensemble du Royaume-Uni tout au long de la pandémie – avec 28 milliards de livres sterling supplémentaires pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord depuis le début de la pandémie.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons protégé les emplois et les entreprises à travers le Royaume-Uni avec des congés et d’autres programmes de soutien, notre déploiement de vaccins nous aide désormais à débloquer l’économie, et notre plan pour l’emploi augmente les opportunités et aide les gens à retourner au travail. »

Nicola Sturgeon a continué de faire campagne pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, affirmant que le Brexit – contre lequel le pays a voté – allait de l’avant avec la volonté du peuple écossais.

Boris Johnson a rejeté les appels du SNP à un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse (Image: GETTY)

Plus tôt cette année, le SNP a demandé au gouvernement britannique de verser à l’Écosse des milliards de livres en compensation de l’impact économique du Brexit sur le pays.

Le gouvernement écossais avait averti que de nouveaux changements dans les douanes et les exportations à la suite du Brexit pourraient coûter au Royaume-Uni jusqu’à 7 milliards de livres sterling chaque année, tandis que le secrétaire à la Constitution Mike Russell a également averti que le PIB de l’Écosse pourrait chuter de 6% au cours des 10 prochaines années.

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a déclaré: “Il est totalement impardonnable que l’Écosse soit obligée de payer un prix aussi dévastateur pour l’accord extrême conservateur de Boris Johnson sur le Brexit, avec des coûts croissants, des formalités administratives et des perturbations.

“Les conservateurs doivent s’excuser auprès des entreprises écossaises et indemniser l’Écosse pour les dommages à long terme qu’ils causent à notre économie, ce qui nous coûte des milliards en perte de commerce et de croissance.

“Ce désastreux Brexit conservateur était un acte de vandalisme économique totalement inutile, qui a été infligé contre la volonté de l’Écosse.

Nicola Sturgeon est le premier ministre d’Écosse depuis novembre 2014 (Image: EXPRESS)

« Il ne fait désormais aucun doute que la seule façon de protéger les intérêts de l’Écosse et notre place en Europe est de devenir un pays indépendant.

« Avec les entreprises, les industries et les communautés à travers l’Écosse avertissant de la hausse des coûts, de la bureaucratie et des retards, il est clair que l’accord sur le Brexit de Boris Johnson a déjà laissé le Royaume-Uni plus pauvre et pire – sans aucun avantage pour l’Écosse. Chaque promesse a été rompue. “

M. Blackford a ajouté: “Le gouvernement britannique doit maintenant fournir un paquet urgent d’indemnisation de plusieurs milliards (livres) à l’Écosse pour atténuer les dommages durables causés par le Brexit aux entreprises, industries et communautés écossaises”, a-t-il déclaré.

“L’Écosse a été complètement ignorée par Westminster tout au long du processus du Brexit.

« Les Écossais ont le droit de déterminer leur propre avenir, de protéger nos intérêts et de récupérer tous les avantages de l’adhésion à l’UE en tant que pays indépendant. »