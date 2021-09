Nouvelles de Nicola Sturgeon : le sondeur Sir John Curtice met en lumière le problème clé de l’indépendance du SNP | Politique | Nouvelles

L’esturgeon reçoit une “couverture de sécurité” avec un accord vert, selon un expert

Cependant, le professeur de politique à l’Université de Strathclyde a également déclaré que M. Johnson lui-même devait faire preuve de prudence lorsqu’il interrogeait le mandat référendaire du premier ministre Nicola Sturgeon – soulignant que des questions similaires pourraient lui être posées en relation avec le Brexit.

Elle a raison de dire qu’elle a une majorité indépendantiste au Parlement, mais il est moins clair s’il y a ou non une majorité pour l’indépendance Sir John Curtice

Sir John s’exprimait après que Mme Sturgeon a affirmé que la cause d’un référendum était désormais “indéniable” après la confirmation d’un accord historique entre le SNP et les Verts, qui sont également indépendantistes.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Elle a raison de dire qu’elle a une majorité favorable à l’indépendance au Parlement, mais il est moins clair s’il existe ou non une majorité pour l’indépendance pour le moment.”

Les sondages les plus récents suggèrent que l’Écosse est divisée 52/48 en faveur de rester au Royaume-Uni – l’image miroir de la position il y a quelques mois.

Sir John a ajouté : « Lors des élections elles-mêmes, les partis unionistes ont obtenu un peu plus de 50 % des voix de la circonscription, mais les partis nationalistes ont obtenu un peu plus de 50 % des voix de liste.

Nicola Sturgeon, Premier ministre écossais et Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Un rassemblement indépendantiste en Écosse avant le référendum de 2014 (Image : GETTY)

« Donc, le système électoral a traduit ce résultat en une majorité pour l’indépendance parce que le vote nationaliste est plus uni que le vote unioniste et donc le SNP sort bien de la section de circonscription du système. »

Cependant, M. Johnson serait bien avisé de résister à la tentation de remettre en cause la légitimité du mandat du SNP, a souligné Sir John.

Il a expliqué : « La vérité est la seule raison pour laquelle Boris Johnson a obtenu la majorité, ce n’est pas que la majorité des gens ont voté en 2019 pour des partis en faveur de la mise en œuvre du Brexit.

« Il n’y en avait pas – seulement 47 pour cent ont voté de cette façon.

Sir John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde (Image : GETTY)

«C’est parce que le vote de sortie était plus uni que le vote de maintien, donc les conservateurs obtiennent une majorité globale.

“Il est donc difficile pour les conservateurs de remettre en question le fondement du mandat que revendique le SNP sans que les gens puissent ensuite dire” Eh bien, si c’est ce que vous prétendez, en fait, nous pouvons remettre en question le mandat que Boris Johnson a obtenu aux élections générales de 2019 ” .

« Parce qu’une fois que vous commencez à examiner les sondages d’opinion, les arguments mêmes du gouvernement utilisant le mandat pour remettre en question le mandat du SNP peuvent alors être utilisés pour remettre en question le mandat du gouvernement britannique de mettre en œuvre le Brexit. »

L’enjeu était tellement important qu’aucune des deux parties ne pouvait se permettre de forcer l’issue, a souligné Sir John.

Nicola Sturgeon prend la parole à Holyrood jeudi (Image: GETTY)

Boris Johnson et Nicola Sturgeon photographiés devant Bute House à Édimbourg (Image: GETTY)

Il a déclaré : « Il n’est dans l’intérêt d’aucune des deux parties qu’il y ait un référendum dans un avenir proche, car c’est un pari pour Sturgeon et c’est un pari pour Johnson.

“Ce que les deux parties doivent pouvoir faire, c’est bouger le cadran en termes de redistribution des attitudes.”

Cependant, Sir John a suggéré que Boris Johnson avait le dessus, car la balle était dans le camp de Mme Sturgeon.

Il a déclaré: « Si Boris Johnson peut augmenter le niveau de soutien pour rester au Royaume-Uni, il est probable que si à un moment donné dans les quatre ans et demi à venir, lorsque Nicola Sturgeon dit qu’elle veut un référendum, alors ce pourrait être possible pour Boris de dire ‘sois mon invité’.

Résultats des élections écossaises 2021 (Image: Express)

“De même, Nicola Sturgeon ne veut pas commencer à faire pression pour un référendum tant qu’elle n’a pas déplacé le cadran au point de sorte que la tenue d’un référendum puisse effectivement donner une majorité.

“Cela dit, la seule chose que Nicola Sturgeon ne peut éviter est de demander un référendum, de faire pression pour un référendum, et de faire tout ce qu’elle peut pour essayer d’obtenir un référendum à un moment donné dans cinq ans.

« Parce que, exactement de la même manière que la majorité de Boris Johnson en 2019 reposait très fortement sur le soutien des électeurs de Leave qui voulaient que le Brexit soit mis en œuvre, Boris a donc dû mettre en œuvre le Brexit afin de satisfaire son électorat, la proportion de partisans du SNP qui sont en faveur de l’indépendance est encore plus importante que la proportion d’électeurs de congé qui votent conservateur.

“C’était autour de 53 à 54% au second semestre 2020 – elle aimerait au minimum y revenir, mais ce ne sera pas facile.”

Référendum sur l’indépendance écossaise 2014 (Image : GETTY)

S’exprimant à Holyrood après la finalisation de l’accord avec les Verts, Mme Sturgeon a déclaré : « Nous devons également défendre notre Parlement contre les prises de pouvoir du gouvernement britannique qui sapent les principes mêmes sur lesquels il est fondé.

« Et ce faisant, reconnaissez que le meilleur moyen, non seulement de protéger ce Parlement de Westminster, mais aussi de le doter des pleins pouvoirs dont il a besoin pour construire un pays plus juste et plus prospère, est de le rendre indépendant de Westminster.

« C’est pourquoi remplir notre mandat démocratique de laisser le peuple écossais choisir son propre avenir lors d’un référendum est un élément clé de cet accord.

“Ce sont les défis incontournables auxquels nous sommes confrontés – la façon dont nous y répondrons façonnera l’Écosse aujourd’hui et pour les décennies à venir.”