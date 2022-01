Nouvelles de Nicola Sturgeon: l’Écosse fait face à la misère de Covid alors que les règles de verrouillage pourraient durer des MOIS | Politique | Des nouvelles

Nicola Sturgeon a introduit un certain nombre de règles supplémentaires avant Noël dans le but d’arrêter la propagation de la variante Omicron. Le service à table n’a été mis en place que pour les lieux d’accueil, tandis que des limites strictes ont été imposées aux rassemblements sociaux.

Seules 100 personnes sont autorisées à un événement intérieur debout, jusqu’à 200 lors d’un événement assis à l’intérieur, et pas plus de 500, assis ou debout, peuvent assister à des rassemblements en plein air.

Les règles ont eu un impact drastique sur les événements sportifs et les discothèques en particulier.

Alors que Mme Sturgeon a déclaré que les règles seraient révisées dans trois semaines, hier, le directeur clinique national de l’Écosse a suggéré que les restrictions resteraient pendant des mois.

Il a suggéré que la fête Hogmanay d’Édimbourg, qui a généralement lieu au Nouvel An et à laquelle assistent des dizaines de milliers de personnes, ne serait pas autorisée même au printemps.

Jason Leitch a déclaré à BBC Radio 4 qu’il « était peut-être un peu trop tôt » pour organiser un tel rassemblement en avril.

Il a ajouté: « J’aime une soirée à Édimbourg, comme toute autre personne en Écosse.

« J’attends certainement avec impatience le Hogmanay de l’année prochaine, mais si nous pouvons avancer cela en avril, je pense que le jury est toujours absent. »

L’approche autoritaire de Mme Sturgeon pour lutter contre les infections à Omicron contraste avec l’Angleterre où Boris Johnson devient de plus en plus optimiste, il ne sera pas nécessaire de réimposer les mesures adoptées pour la première fois lors du verrouillage.

Il a refusé de céder sous la pression des scientifiques pour mettre en œuvre des restrictions supplémentaires avant Noël et il y a des signes que les infections à Londres – considérée comme l’épicentre de la propagation de la variante – ont déjà dépassé le pic.

Les chiffres officiels du gouvernement britannique suggèrent que les cas sont en baisse dans la capitale depuis le 23 décembre.

Steve Barclay, le chancelier du duché de Lancaster, a présidé des réunions régulières avec ses collègues ministres à Noël pour surveiller de près Omicron.

Il a déclaré hier à Sky News : « Bien sûr, nous gardons les données à l’étude, mais nous avons constaté un changement de comportement important à la suite du plan B.

« L’utilisation généralisée des tests est une illustration du fait que le public britannique prend des mesures judicieuses pour assurer sa sécurité afin de protéger ses amis et sa famille.

« C’est pourquoi il y a eu une telle demande de tests ces dernières semaines.

« Ainsi, combiné avec le programme de rappel, c’est le moyen clé en tant que pays, nous éviterons d’avoir besoin de mesures supplémentaires. »

Dans un signe que les Écossais en ont marre des règles Covid de Mme Sturgeon, des milliers de personnes ont fui au sud de la frontière pour célébrer le réveillon du Nouvel An en Angleterre, sans restrictions.

Des trains remplis de fêtards emmenaient ceux qui cherchaient à sonner la nouvelle année avec style de Glasgow et Édimbourg vers des villes comme Newcastle et Manchester.

Hier, 137 583 nouvelles infections confirmées par un test positif ont été enregistrées, les chiffres les plus bas en six jours, bien que les chiffres de l’Écosse et de l’Irlande du Nord manquaient.