Nouvelles de Nicola Sturgeon: les échecs de santé du SNP sont exposés alors que le nouveau plan Covid est décrit | Politique | Nouvelles

Élection: Jo Coburn grille Gethins sur les objectifs de santé de l’Écosse

Les échecs ont été décrits dans un débat alors que le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a présenté un plan pour que le NHS écossais se remette de la pandémie de coronavirus. Parmi les échecs, citons un important arriéré de traitement du NHS et un niveau record de décès liés à la drogue, le plus élevé d’Europe.

Également sur la liste, le gouvernement écossais renvoie par erreur des patients atteints de coronavirus dans des maisons de soins, des temps d’attente plus longs pour les traitements de santé mentale et l’échec à fournir un réseau de cliniques « long Covid ».

Les députés de l’opposition ont également déclaré que davantage d’Écossais avaient connu des sorties retardées des hôpitaux et une augmentation des temps d’attente pour les dépistages du cancer du sein, de l’intestin et du col de l’utérus.

Des allégations ont également été faites selon lesquelles il y avait un manque de places de formation pour les médecins et les infirmières et aucune action pour rompre le lien entre la pauvreté et la mauvaise santé à la suite de statistiques du National Records of Scotland identifiant une tendance.

Le gouvernement écossais dirigé par le SNP a également été accusé d’avoir laissé tomber le personnel des soins sociaux en affirmant que le personnel des soins sociaux “se mettait en danger pour s’occuper des personnes âgées”.

Humza Yousaf a dévoilé aujourd’hui le programme de récupération du NHS écossais (Image: .)

Le manque de médecins et d’infirmières a également été évoqué (Image: .)

Jackie Baillie, le nouveau porte-parole du Scottish Labour pour la santé, a ajouté que le personnel avait «un équipement de protection individuelle inadéquat» sans que les tests ne soient disponibles et avec des directives en constante évolution.

Concernant le manque de médecins et d’infirmières, le MSP de Dumbarton a ajouté : « Le NHS est sous-financé depuis des années, la demande augmente et nous n’avons pas le personnel pour faire face, nous faisons donc face à une tempête parfaite.

« En effet, c’est Nicola Sturgeon en tant que secrétaire de cabinet à la santé qui a coupé les places de formation pour les médecins et les infirmières, ce qui a conduit à la crise à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.

« Nous devons immédiatement augmenter le nombre de places de formation pour les médecins, les infirmières et les professionnels paramédicaux, mais nous devons maintenant faire plus que cela pour retenir le personnel.

Jeane Freeman a autorisé la décision de décharger les patients (Image: .)

« Le secrétaire de cabinet a un travail difficile devant lui. »

La porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, Annie Wells, a également appelé à une enquête dirigée par un juge pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé dans les maisons de soins d’Écosse.

Le gouvernement écossais a admis avoir renvoyé par erreur des patients dans des maisons de soins au début de la crise du COVID-19.

Mme Wells a ajouté : « Je reconnais que les ministres ont eu un travail incroyablement difficile pendant la pandémie, mais les familles en deuil méritent des réponses dès que possible de la part de ceux qui étaient chargés de prendre ces décisions clés. »

Le secrétaire à la Santé Humza Yousaf (Image: .)

Concernant le taux de mortalité due à la drogue en Écosse, elle a ajouté : « Il faut faire beaucoup plus pour faire face à la crise, ce qui est, très franchement, la honte de l’Écosse.

Abordant le problème des rejets retardés en Écosse, le porte-parole des libéraux démocrates écossais en matière de santé, Alex Cole-Hamilton, a déclaré: «Cela fait cinq ans que le SNP a fixé son propre délai pour éradiquer les rejets retardés.

“Ces retards évitables sont nocifs pour les patients et ajoutent à la pression sur le NHS.”

Les statistiques du National Records for Scotland révèlent qu’il y avait 690 personnes hospitalisées dont la sortie était retardée fin avril pour des “raisons de santé et de soins sociaux”.

L’Écosse a connu des taux élevés de décès liés à la drogue (Image: .)

Résumant la crise sanitaire de l’Écosse, Craig Hoy MSP, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé mentale, a ajouté: “Alors que nous débattons de la reprise de la santé, ne nous leurrons pas que tout était bien placé sous le SNP avant la pandémie.”

M. Hoy a également affirmé que l’Écosse n’avait pas besoin d’être indépendante pour avoir un service de santé fantastique.

Il a ajouté: «Je veux me tourner vers un mythe qui pourrait, malheureusement, dominer cette session, c’est-à-dire le mythe selon lequel le Parlement a besoin de plus de pouvoirs et l’Écosse doit se séparer du Royaume-Uni pour parvenir à une reprise durable de Covid.

« Les pouvoirs de remobiliser et de revitaliser notre NHS sont déjà dévolus à cette institution. »

Jackie Baillie, porte-parole des travaillistes écossais pour la santé (Image: .)

Dans le cadre de son engagement en matière de santé, le gouvernement écossais dirigé par le SNP créera un service national de soins qui sera opérationnel au cours de ce mandat de cinq ans du Parlement écossais.

Nicola Sturgeon a précédemment décrit le National Care Service comme “l’innovation la plus importante du secteur public” depuis la création du NHS.

M. Yousaf a également promis une augmentation de 10 pour cent de l’activité pour les cas hospitalisés et ambulatoires.

Décrivant la stratégie, M. Yousaf a déclaré: «Notre NHS a continué à fournir des soins et a veillé à ce que ceux qui ont les besoins les plus urgents soient traités, mais nous devons être francs sur l’impact que la pandémie a eu sur le NHS.

Craig Hoy, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé mentale (Image: .)

«C’est pourquoi, au cours des 100 premiers jours du gouvernement, nous publierons un plan de relance du NHS qui vise non seulement à rétablir l’activité aux niveaux précédents mais, surtout, à les dépasser, comme de nombreux membres de la chambre nous ont exhortés à le faire.

«Nous travaillerons avec la première ligne pour concevoir et mettre en œuvre des moyens durables de garantir que les gens sont vus plus rapidement tout en maintenant la qualité des soins.»