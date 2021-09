Nouvelles de Nicola Sturgeon: les Écossais ne soutiennent pas la pression de Sturgeon pour le vote pour l’indépendance de 2023 | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon un sondage publié le 18 septembre, une majorité d’Écossais ne soutiendrait pas un référendum sur l’indépendance tant que le gouvernement britannique n’aura pas approuvé la demande. Bien que Mme Sturgeon espère organiser un vote d’ici 2023, la majorité était également d’accord avec Alister Jack, le secrétaire d’État écossais pour l’affirmation selon laquelle un référendum ne peut avoir lieu que si 60 personnes le soutiennent. Sur les 1 000 personnes interrogées par Redfield et Wilton Strategies, 43 % ont convenu qu’un vote référendaire ne devrait avoir lieu que si le gouvernement l’approuve.

En revanche, 38 % n’étaient pas d’accord avec le fait que le gouvernement britannique décide quand un deuxième vote peut avoir lieu.

Dans le sondage commandé par Politico, 53% pensaient que ce devrait être à Westminster de décider – quand ceux qui n’ont pas d’opinion sont destitués.

Un autre 47% sur 44 ont soutenu le fait de rester au Royaume-Uni, ce qui a porté un coup aux espoirs de Mme Sturgeon.

Commentant les données, Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à Union, a déclaré à Express.co.uk : « Il s’agit d’un autre sondage qui montre qu’une majorité de personnes en Écosse s’opposent à la vision négative du SNP pour notre avenir.

«La toute dernière chose dont notre pays a besoin en ce moment est plus de division et d’incertitude, c’est pourquoi le SNP devrait abandonner son obsession pour la constitution et se concentrer sur ce qui compte pour les gens – le NHS, les emplois et l’urgence climatique.

“La vision positive pour l’avenir de l’Écosse fait partie du Royaume-Uni, mettant en commun et partageant les ressources et gardant la livre afin que nous puissions investir dans nos écoles et nos hôpitaux et construire une reprise pour tout le monde.”

En août, M. Jack a déclaré qu’un référendum pourrait être organisé si 60 personnes soutiennent la tenue d’un deuxième vote et s’il est maintenu sur une longue période.

En ce qui concerne la demande de M. Jack, seulement 25 pour cent ne sont pas d’accord avec sa déclaration.

“Nous en avons eu un, nous avons pris notre décision, allons-y et reconstruisons l’économie et reconstruisons la vie des gens.”

Le mois dernier, Mme Sturgeon a signé un accord de partage du pouvoir avec le Parti vert afin d’obtenir une majorité indépendantiste à Holyrood.

L’accord a également vu Patrick Harvie et Lorna Slater nommés ministres adjoints du gouvernement écossais.

Désormais, l’alliance dispose de 72 sièges à Holyrood, ce qui donne à Mme Sturgeon une majorité absolue au Parlement.

Mme Sturgeon avait espéré obtenir la majorité lors des élections de mai, mais a raté un siège avec 64 sièges.

La semaine dernière, Mme Sturgeon a lancé un cri de ralliement à ses partisans lors de la conférence du SNP : “En nous appauvrissant, ils diront que nous ne pouvons pas nous permettre d’être indépendants.

“En coupant nos échanges avec l’UE, ils diront que nous sommes trop dépendants du reste du Royaume-Uni.

“En faisant chuter notre population active, ils diront que le pays vieillit trop vite.

“Ils veulent nous faire croire que nous sommes impuissants face aux décisions désastreuses qu’ils ont prises pour nous et aux dommages que ces décisions font.”