Nouvelles de Nicola Sturgeon : Sturgeon a mis en garde contre le « retournement du SNP dans l’UE » | Politique | Nouvelles

Le gouvernement écossais a déclaré à plusieurs reprises qu’il rejoindrait le bloc si un deuxième référendum sur l’indépendance réussissait. Ceci malgré le fait que le Premier ministre Boris Johnson avait précédemment averti qu’il devrait s’écouler jusqu’à 40 ans avant la tenue d’un autre vote. Cela survient après que les Écossais ont voté contre l’indépendance avec une majorité de 55% en 2014.

Maintenant, Kenny MacAskill, le député du parti Alba pour East Lothian, a averti que l’accent mis par le SNP sur le maintien des liens avec l’UE serait « de regarder en arrière, pas de se préparer à aller de l’avant ».

Le transfuge du SNP a écrit dans le Scotsman : “Mais ceux qui recherchent l’indépendance doivent détailler beaucoup plus et, en particulier, comment l’Écosse aborde le Brexit.

“Le simple fait de claironner sur le retour dans l’UE ne suffira pas. C’est probablement au moins cinq ans plus tard et nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et nous tourner les pouces jusque-là, même si c’est ce que les Écossais souhaiteraient, ce qui est en soi discutable.

“Bien sûr, l’impératif de l’accès au marché unique mais cela peut être résolu par l’adhésion à l’Association européenne de libre-échange (AELE).

« Rejoindre l’UE nécessiterait une frontière dure avec le reste du Royaume-Uni, ce qui est un anathème pour beaucoup et sape les arguments en faveur de l’indépendance.

“En tout état de cause, l’union politique est plus controversée maintenant, alors que l’UE est confrontée à des défis avec le départ de Merkel, la menace de Le Pen contre Macron et la dérive continue vers la droite de la Hongrie et de la Pologne.

“Le positionnement du SNP semble cependant être une adhésion à l’UE, quoi qu’il arrive ou quel qu’en soit le prix.

“Pour éviter de les aliéner, le SNP se concentre sur le recul, ne se prépare pas à aller de l’avant, car pour certains d’entre eux, l’adhésion à l’UE est plus importante que l’indépendance et ils ont été cultivés par Nicola Sturgeon.”

“Comme tous les pays, nous réfléchissons profondément à la manière de construire une société meilleure et un monde meilleur une fois la crise terminée.

“Et pour l’Écosse, je crois fermement que notre meilleur avenir réside dans notre adhésion à nouveau à l’UE, dont nous avons fait partie pendant 47 ans – cette fois en tant que pays indépendant pleinement engagé dans l’effort commun d’adhésion à l’UE et à nos valeurs européennes communes .

« Le peuple écossais a peut-être perdu – pour l’instant – les droits et les responsabilités qui découlent de la citoyenneté européenne, mais nous n’avons pas perdu notre attachement aux valeurs européennes.

“En attendant, mon appel le plus sincère à tous les citoyens de l’UE en Écosse est le suivant : vous faites partie de nous ; s’il vous plaît, restez.”

Cependant, son plaidoyer désespéré semble être tombé dans l’oreille d’un sourd à Westminster.

Plus tôt cette année, M. Johnson a déclaré qu’il serait “irresponsable et imprudent” d’organiser un autre référendum.

Il a déclaré au Daily Telegraph : « Je pense qu’un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent.

«Je pense qu’il y a eu un témoignage éloquent pendant la pandémie du pouvoir du syndicat.»