Nouvelles de Noël: le père Noël secret de la vie réelle est démasqué et distribue 5 000 £ CE SOIR | Royaume-Uni | Des nouvelles

À Noël dernier, les habitants de la région de Clifton à Nottingham ont été stupéfaits après qu’un mystérieux bon samaritain ait publié des enveloppes contenant chacune 100 £ dans leur boîte aux lettres la veille de Noël. Toutes les lettres portaient « acte de gentillesse au hasard » écrit dessus et contenaient cinq notes nettes de 20 £.

L’acte réconfortant se produisait à Clifton et à proximité de Ruddington depuis cinq ans – au cours desquels environ 16 000 £ ont été distribués.

Il n’a jamais été établi qui était le philanthrope altruiste – malgré d’intenses spéculations dans la région.

La conseillère municipale de Nottingham pour Clifton East, Maria Watson, était l’une des nombreuses personnes à soupçonner que l’initiative avait été conçue par le millionnaire self-made Joe Soiza.

Au milieu de questions tourbillonnantes sur son implication, M. Soiza – qui a fondé la société de soins de santé en ligne UK Meds avec son fils Mason en 2016 – a décidé d’admettre son implication.

Et Express.co.uk peut révéler qu’il doit poursuivre ses exploits désintéressés lorsqu’il remettra ce soir 5 000 £ supplémentaires dans des lettres contenant 100 £.

Il a déclaré : « Ce sera notre sixième Noël et il a été plus difficile chaque année de garder l’anonymat.

«Ça a toujours été plutôt cape et poignard, mais avec beaucoup de murmures sur qui se cache derrière.

« Les gens mettent deux et deux ensemble, il est donc temps de dire la vérité. »

« C’est une communauté que je connais bien, car c’est là que j’ai grandi et il y a de vrais travailleurs qui, selon nous, pourraient apprécier un coup de pouce pour Noël.

« J’ai vu quelques messages surgir sur Facebook partageant des réactions à ce sujet, et c’était génial de pouvoir aider les gens. Cela m’a fait chaud au cœur et nous l’avons maintenu depuis.

« Nous l’avons augmenté à 5 000 £ l’année dernière et avons étendu notre patch un peu plus loin, pour surprendre plus de gens.

« C’était la meilleure année à ce jour. Nous sommes toujours incognito, choisissant des maisons pour poster les enveloppes.

« L’année dernière, nous avons ciblé des familles avec des enfants aux arrêts de bus, en sautant de la voiture et en remettant les enveloppes, en disant simplement « Joyeux Noël » et en partant.

« C’était brillant. Cependant, nous ne pensions pas pouvoir garder le secret pour toujours. »

Après avoir grondé M. Soiza, Cllr Watson a déclaré qu’elle avait « des soupçons sur qui c’était pendant un certain temps ».

Elle a ajouté : « Je pense que c’est formidable qu’ils soient reconnus maintenant, car ce n’est qu’une façon pour eux de soutenir la communauté.

« Joanne a fait du bénévolat et a aidé à nourrir les sans-abri, en donnant des vêtements à ceux qui en ont besoin et en distribuant de la nourriture et des boissons par tous les temps, tandis que Mason a participé à plusieurs événements communautaires caritatifs.

« Vous ne rencontrez pas ce genre de générosité très souvent. »

« Cela rend notre Noël de le faire, et surtout lorsque nous vivons une période si incertaine, nous voulons donner aux autres un peu de facteur de bien-être festif. »