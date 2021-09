Nouvelles de Pen Farthing : un ex-marin est «si heureux» après le sauvetage du personnel de l’association caritative pour les animaux de Nowzad | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Deux semaines après la chute de la capitale afghane aux mains des talibans, les 67 employés restants ont été évacués vers le Pakistan. M. Farthing a été l’un des derniers à quitter le pays dans le cadre de l’évacuation chaotique du Royaume-Uni le mois dernier. Certains membres du personnel avaient été laissés pour compte au milieu d’un mouvement visant à évacuer tous les animaux de l’association caritative.

Samedi, le groupe a atteint la frontière pakistanaise où le haut-commissariat britannique à Islamabad a pris en charge le reste de leur voyage.

La commission a également organisé l’hébergement du groupe dans la capitale pakistanaise.

Cela faisait partie de l’une des plus grandes missions d’évacuation menées au Royaume-Uni.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a décrit sa joie d’avoir obtenu l’évacuation du personnel restant et d’autres personnes vers les pays voisins.

Il a déclaré au Daily Telegraph : « Suite à ma visite au Pakistan et au Qatar, parallèlement à notre diplomatie régionale plus large, nous avons mis en place la coopération pour aider les Britanniques et leur famille immédiate à quitter l’Afghanistan en toute sécurité.

« Les conditions sont toujours extrêmement difficiles, mais nous ramenons nos gens chez eux, directement depuis Kaboul et via les pays voisins, et je suis également soulagé que nous ayons assuré un passage sûr pour le personnel afghan de Nowzad. »

M. Farthing a exprimé sa joie que le personnel restant ait maintenant quitté le pays.

Il a ensuite affirmé que l’opération Ark, le processus de sécurisation de la sortie de son personnel et de ses animaux, avait été un succès complet.

Plus de 20 ressortissants britanniques ont également quitté Kaboul et ont été transportés par avion au Qatar vendredi.

Plusieurs autres ont également été évacués vers le Tadjikistan où ils ont été accueillis par des responsables britanniques.

Selon un traducteur qui a travaillé avec les forces britanniques, jusqu’à 400 soldats des forces spéciales afghanes se cachent dans le pays.

Rafi Hottak, 35 ans, a travaillé avec les forces spéciales et vit maintenant à Birmingham.

Il prépare actuellement une liste à remettre au gouvernement britannique dans le but de faire pression sur les ministres pour qu’ils facilitent un plan d’évacuation séparé.

Un groupe, Commando Force 333, aurait été spécialement entraîné par les forces britanniques et pourrait être considéré comme une menace pour les talibans, a déclaré M. Hottak.

Il a déclaré à Sky News : “Ils ont servi le gouvernement britannique pendant 20 ans, ils méritent une vie sans craindre d’être tués.

“Ces forces spéciales étaient en première ligne contre tous ces groupes terroristes.

“Les laisser derrière moi, je le vois comme un échec du gouvernement britannique, une trahison de ces braves soldats.

“Ils méritent de vivre une vie dans la dignité et la sécurité.”

Interrogé sur la force commando, il a ajouté : « Les talibans les considéreront comme une menace pour leur régime dans un avenir proche, puis ils seront traqués et tués.