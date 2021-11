Avec environ 100 000 soldats russes massés à la frontière, Tom Tugendhat, président du comité restreint des affaires étrangères, a averti que les tensions en Europe de l’Est sont un test pour le Royaume-Uni. Dans un avertissement à Boris Johnson, les députés Tonbridge et Malling ont également affirmé que « la route vers la Grande-Bretagne mondiale passe par l’Europe de l’Est ». Avec la montée des tensions à la frontière ukrainienne et la montée de la crise des migrants en Europe de l’Est, M. Tugendhat a appelé le Royaume-Uni à faire plus pour arrêter la Russie.

Écrivant pour le Daily Telegraph, il a déclaré: « Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine. La montée des tensions en Europe de l’Est est également un test pour la Grande-Bretagne.

« La question se pose de savoir si nous sommes prêts à défendre les nouvelles démocraties et nos alliés de l’OTAN, ou la Grande-Bretagne mondiale est-elle plus intéressée par des accords commerciaux distants que par la liberté dans notre propre arrière-cour ? »

Il a ajouté : « Lorsque la Biélorussie essaie de semer les graines d’une crise des migrants en Europe, ou si Poutine masse des troupes à la frontière ukrainienne, cela menace les partenariats sur lesquels repose la puissance britannique.

« Dans le monde d’aujourd’hui, la route vers la Grande-Bretagne mondiale passe par l’Europe de l’Est. »

Dans une nouvelle attaque contre le gouvernement russe, le député conservateur a affirmé que l’État visait à « semer la discorde en Occident ».

Il a ajouté : « Les milliers de migrants rassemblés à des points le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie sont utilisés pour saper les libertés qui comptent pour nous tous.

« Les rares personnes qui parviennent à passer la frontière se dirigent vers l’Europe occidentale, et leur voyage est dangereux, notamment à cause des températures glaciales de l’hiver.

« Ce n’est pas un événement ponctuel, mais le dernier d’un modèle de comportement impulsé par le gouvernement russe.

Telle est la constitution de troupes, les responsables du renseignement américain ont averti leurs homologues de l’UE d’une invasion imminente de l’Ukraine par les forces russes.

La Russie a également annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et devrait déployer un nouveau régiment de parachutistes sur le territoire.

La Russie et la Biélorussie ont également été accusées d’avoir tenté de déstabiliser l’UE en déplaçant des migrants vers la frontière avec la Pologne.

La Biélorussie a également menacé de couper l’approvisionnement en gaz de l’Ukraine.

Andriy Zagorodnyuk, ministre ukrainien de la Défense de 2019 à 2020, a déclaré : « La Russie utilise clairement la Biélorussie pour atteindre ses objectifs stratégiques, dont l’un est de détruire l’environnement de sécurité en Europe.

« La Russie fait cela de diverses manières depuis longtemps, et c’est l’une de leurs méthodes.

« L’utilisation de la Biélorussie comme bélier. »

L’UE a convenu de sanctions contre la Biélorussie pour toute personne impliquée dans le transport de migrants vers la frontière.