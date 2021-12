Nouvelles de Poutine : la Russie envoie un avertissement à Biden alors que la Russie montre sa puissance militaire dans le Pacifique | Politique | Nouvelles

Les États-Unis ont récemment lancé un ultimatum à la Russie alors qu’ils continuent de renforcer leur armée près de la frontière avec l’Ukraine. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis en garde contre les conséquences à venir si la Russie retire une partie de ses troupes de la région.

M. Blinken a déclaré : « Nous ne savons pas si le président (Vladimir) Poutine a pris la décision d’envahir.

«Nous savons qu’il met en place la capacité de le faire à court terme s’il en décide ainsi.

« Si la Russie suivait la voie de la confrontation, en ce qui concerne l’Ukraine, nous avons clairement indiqué que nous répondrons résolument, notamment par une série de mesures économiques à fort impact que nous nous sommes abstenus de mettre en œuvre dans le passé. »

Mais une démonstration de force dans le Pacifique par la Russie a montré qu’ils ne sont pas du genre à jouer avec.

Leur destroyer de guerre anti-sous-marine, l’amiral Panteleyev, devrait représenter la Russie dans les manœuvres navales conjointes ARNEX 2021 avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Cet événement a lieu en Indonésie.

Un commentaire du bureau de presse disait : « Les participants à la cérémonie officielle ont visité le grand navire de guerre anti-sous-marine de la flotte du Pacifique, l’amiral Panteleyev, qui représente la Fédération de Russie dans les exercices et se trouve actuellement dans la rade extérieure du port.

La flotte russe du Pacifique a ajouté : « Les diplomates russes et étrangers ont inspecté le navire de combat et ont fait leurs commentaires dans le livre des visiteurs honoraires. »

L’utilisateur de Twitter @MarQs_ a supposé que des points de contrôle étaient en cours d’installation et des chars déployés entre Boguchar et Kantemirovska.

« La fermeture est ‘afin de créer les conditions nécessaires à la protection de la frontière de l’État’.

« Seuls les résidents locaux ou ceux qui ont une autorisation seront autorisés dans cette zone, ce qui signifie également aucun accès pour les journalistes. »

Iulia Joja, directrice et chercheure principale à l’Institut du Moyen-Orient et professeure adjointe à l’Université de Georgetown, a également exprimé sa crainte que le différend entre la Russie et l’Ukraine ne se termine par une escalade.

Elle a déclaré à Newsweek : « Politiquement, tous les États membres de l’OTAN ne sont pas prêts pour cela et nous savons que la Russie l’instrumentalise pour tracer des lignes rouges et augmenter encore la pression sur l’Occident pour qu’il n’aide pas l’Ukraine.

« Cela nous amène également dans ce cycle difficile d’adhésion à l’OTAN, la Russie disant qu’il s’agit d’une ligne rouge et les États-Unis ayant une histoire problématique au cours des dernières années de lignes rouges. »

Mme Joja a poursuivi: « C’est une énigme dans laquelle l’administration Biden se trouve actuellement ».

Mme Joja a ajouté: « La question dans les relations entre l’Ukraine et la Russie et les États-Unis est de savoir ce que les États-Unis peuvent faire davantage pour aider, il y a certainement plus de besoin d’équipement militaire. »