Nouvelles de Poutine : la Russie menacée de sanctions de l’UE après la pression de Boris | Monde | Des nouvelles

Jeudi, les dirigeants de l’UE ont averti le président russe d’un « coût élevé » pour la Russie en cas de nouvelle agression militaire contre l’Ukraine. Cependant, l’UE était derrière le Premier ministre, qui s’est entretenu lundi avec M. Poutine.

Selon Politico, les nouveaux engagements de l’UE sont « un signe que la pression accrue des États-Unis et du Royaume-Uni pour adopter une ligne plus ferme contre Moscou a eu un effet ».

Les dirigeants européens ont envoyé leur avertissement au Kremlin via un communiqué post-sommet jeudi.

Ils ont exhorté la Russie à « désamorcer les tensions causées par le renforcement militaire le long de sa frontière avec l’Ukraine et la rhétorique agressive ».

Selon un projet de communiqué divulgué, ils ont déclaré : « Le Conseil européen réitère son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« Toute nouvelle agression militaire contre l’Ukraine aura des conséquences massives et un coût élevé en réponse. »

Ils ont également promis « des mesures restrictives coordonnées avec les partenaires », signe que la pression accrue des États-Unis et du Royaume-Uni pour adopter une ligne plus ferme contre Moscou a eu un effet.

Cela survient après que M. Johnson s’est entretenu avec le dirigeant russe lundi.

Le Premier ministre a averti M. Poutine des « conséquences importantes » si la Russie prenait « toute action déstabilisatrice ».

Dans un communiqué de presse, Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre s’est entretenu aujourd’hui avec le président russe Vladimir Poutine.

« Il a exprimé la profonde préoccupation du Royaume-Uni face au renforcement des forces russes à la frontière ukrainienne et a réitéré l’importance de travailler par la voie diplomatique pour désamorcer les tensions et identifier des solutions durables.

« Le Premier ministre a souligné l’attachement du Royaume-Uni à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine, et a averti que toute action déstabilisatrice serait une erreur stratégique qui aurait des conséquences importantes.

Lors des questions du Premier ministre mercredi, M. Johnson a également déclaré qu’une invasion de l’Ukraine par la Russie serait « catastrophique pour le monde ».

Interrogé par Sir Bernard Jenkin, député conservateur de Harwich et du nord de l’Essex, « dans quelle mesure le gouvernement comprend-il que le président Poutine mène une guerre hybride contre l’Occident et comment le gouvernement y réagit ? », le Premier ministre a répondu avec son sinistre avertissement.

Il a déclaré : « Il y a une crise particulière à laquelle nous sommes confrontés à la frontière avec l’Ukraine où les troupes russes se massent depuis un certain temps, comme la Chambre le sait.

« J’ai dit lundi au président Poutine ce que je pense que tout le monde au G7 et plus largement est d’accord, que si la Russie était si téméraire et folle qu’elle s’engageait dans une invasion du territoire souverain de l’Ukraine, alors il y aurait un paquet extrêmement dur de mesures économiques sanctions, montées par nos alliés, montées par le Royaume-Uni et nos amis du monde entier.

« Il y aurait aussi, bien sûr, un soutien à l’Ukraine, il y aurait inévitablement une accumulation de forces de l’OTAN dans les régions périphériques et comme je l’ai dit au président Poutine, je pense qu’une telle action serait catastrophique non seulement pour la Russie et pour l’Ukraine , mais pour le monde.

La Russie aurait jusqu’à 175 000 soldats aux frontières nord, est et sud de l’Ukraine.

Des centaines de chars, d’artillerie automotrice et de missiles balistiques à courte portée auraient également été déplacés à portée de frappe de l’Ukraine.

M. Poutine a également exigé des garanties juridiques que l’Ukraine ne rejoindra jamais le BATO ni n’hébergera ses systèmes de frappe de missiles.

Cela survient alors que Yuliia Laputina, ministre ukrainienne des Affaires des anciens combattants, a averti qu’une invasion russe propagerait le conflit en Europe et pourrait même déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Elle a déclaré à Sky News que l’Ukraine était prête à se défendre si Moscou lançait une nouvelle attaque, mais a averti que les conséquences d’une nouvelle action militaire de M. Poutine ne seraient pas contenues à l’intérieur des frontières ukrainiennes.

S’exprimant devant le radiodiffuseur, elle a déclaré: «Si la Russie envahit, vous le savez, vous devriez également faire attention aux Balkans.

« Ce que les Russes font maintenant en Serbie, ils essaient de provoquer une situation dans les Balkans.

« Mais nous prenons également en compte [the beginning of] Troisième guerre mondiale. »