Nouvelles de Poutine : Les forces russes déployées dans l’ex-bloc soviétique alors que la violence éclate au Kazakhstan | Monde | Des nouvelles

Les troupes d’élite ont été envoyées alors que des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de ce pays d’Asie centrale depuis le jour de l’An à cause d’une hausse des prix du carburant. Cela a depuis été inversé, mais l’action a déclenché une colère de longue date contre Nursultan Nazarbayev – qui a dirigé le pays depuis l’époque soviétique et exerce toujours un pouvoir considérable malgré sa démission il y a trois ans en tant que président.

La police a déclaré avoir tué des dizaines d’émeutiers dans la ville principale d’Almaty tandis que la télévision d’État a rapporté que 13 membres des forces de sécurité étaient morts, dont deux qui avaient été décapités.

Dans le but de réprimer cette dissidence, le successeur trié sur le volet de Nazarbayev, le président Kassym-Jomart Tokayev, a appelé à l’aide de la Russie dans le cadre d’une alliance militaire dirigée par Moscou d’États ex-soviétiques.

Des parachutistes russes ont ensuite été envoyés et « les unités avancées de son contingent ont déjà commencé à accomplir les tâches qui leur sont assignées ».

Une vidéo non vérifiée sur les réseaux sociaux a montré des soldats tirant des armes dans les rues brumeuses d’Almaty pendant la nuit – alors que des pillages généralisés avaient lieu dans toute la ville.

LIRE LA SUITE: La guerre civile de l’UE éclate alors que Bruxelles révise l’allocation de fonds à l’Espagne

Il a parlé alors que . rapportait qu’une résidence présidentielle et le bureau du maire étaient tous deux en flammes.

Mais peu de temps après l’arrivée des troupes, l’aéroport d’Almaty, qui avait été saisi par les manifestants, était de nouveau sous le contrôle ferme des militaires.

Plusieurs véhicules blindés de transport de troupes et des dizaines de soldats sont entrés plus tard sur la place principale de la ville.

Des coups de feu ont retenti alors que les troupes s’approchaient d’une couronne de manifestants, a rapporté ..

L’agence de presse locale TASS a cité le ministère kazakh de la Santé selon lequel plus de 1 000 personnes avaient été blessées lors des manifestations, et plus de 400 d’entre elles étaient à l’hôpital.

Les pays occidentaux ont appelé au calme.

La Chine, quant à elle, a décrit les événements comme une affaire interne au Kazakhstan et a déclaré qu’elle espérait que la situation se stabiliserait bientôt.