Nouvelles de Prince George: Future King s’est disputé à propos d’un tracteur jouet avec le fils du joueur de cornemuse de la reine | Royale | Nouvelles

La révélation est venue de Scott Methven, qui a servi comme cornemuseur de Sa Majesté entre 2015 et 2019. Le vétéran de l’armée écossaise jouait de la cornemuse pour le monarque pendant 15 minutes chaque matin.

S’adressant au Daily Telegraph, M. Methven a expliqué comment la famille royale l’avait soutenu, après que sa femme Morven eut reçu un diagnostic de cancer en 2017.

La reine, 95 ans, l’a exhorté à faire passer “la famille avant tout” et à prendre “tout le temps dont vous avez besoin pour vous occuper de votre femme”.

Sa Majesté a également fait en sorte que le couple reçoive des colis de soins. Leurs enfants étaient gardés par des nounous royales à Balmoral et au château de Windsor.

Après avoir appris que sa femme avait besoin de soins hospitaliers, M. Methven a été invité à partir immédiatement par un écuyer royal.

Inquiet pour ses enfants, alors âgés de 5 et 12 ans, il a demandé : « Qui s’occupera des enfants ?

L’écuyer répondit : « Allez-y. Je vais parler à la reine. C’est pour cela que nous sommes ici.

M. Methven a ajouté : « Il se trouve que le [royal] les nounous étaient là.

“Ils se sont tous infiltrés et ont aidé.

“Ils [his children] resté au château de Balmoral pendant mon absence.

Le joueur de flûte a expliqué comment la reine est intervenue personnellement pour soutenir sa famille pendant cette période difficile.

Il a déclaré: “Les gens du côté militaire étaient conscients de mon retour au travail, mais la reine a dit” absolument pas, c’est d’abord la famille, vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour vous occuper de votre femme “.”

Si quelqu’un le défiait d’être absent, la reine ajoutait pour dire “Je vous l’avais dit”.

Malheureusement, Morven est décédée en 2018, un an après son diagnostic.

M. Methven a également de bons souvenirs d’avoir eu “une petite conversation” avec la reine, ainsi que feu le prince Philip.

Il a déclaré: «Mon fils rencontrait le duc d’Édimbourg à l’arrière du chalet de Balmoral.

«Je me souviens d’avoir fait le tour du dos et d’avoir vu Fearghas debout, la tête inclinée, comme je le lui avais appris, et le duc debout avec son bâton en train de dire:« Qui est-ce? A qui appartient-il ?

« Je lui ai dit qu’il était mon fils et il a dit : ‘Tu l’as sacrément bien entraîné.’ Nous étions là en train de rire.

S’adressant à BBC Scotland, M. Methven a ajouté: “Les gens pensent vraiment ce que vous voulez de la famille royale ou de la reine, mais ils l’ont sorti du sac pour moi.”

Le prince Philip est décédé en avril à l’âge de 99 ans, au château de Windsor dans le Berkshire.