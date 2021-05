Nouvelles de Prince George: La perspective du roi George «disparaîtra» alors que la monarchie «prendra fin» | Royal | Nouvelles

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que le prince Charles succédant à la reine Elizabeth II en tant que monarque changerait la donne dans la relation du Royaume-Uni avec la famille royale. Le PDG de la République a affirmé qu’il était peu probable que la monarchie survivra à la fois aux règnes du prince Charles et du prince William en tant que chef de l’État. Republic est une organisation qui fait campagne pour l’abolition de la monarchie.

M. Smith a déclaré: «Je pense que la perspective du roi George s’estompe rapidement.

«Je pense que la succession de Charles va changer la donne.

«Cela va changer fondamentalement notre relation avec la monarchie.

«Cela va changer fondamentalement les attitudes des gens envers la famille royale.

“Pour le [monarchy] pour survivre au règne de Charles et au règne de William au point où George prend le relais, je pense que c’est de plus en plus improbable.

«Je suis convaincu que la monarchie prendra fin.

“Et je pense que lorsque cela arrivera, les gens seront assez indifférents à ce sujet et heureux de passer à autre chose et de choisir un chef d’État.”

Le PDG de Republic a également discuté d’une autre voie possible pour que Prince George ne devienne pas roi.

“Cela briserait toute l’institution, cela mettrait fin à la ligne.”

Le prince George est actuellement troisième sur le trône, derrière le prince Charles et le prince William.

Un sondage YouGov en mars 2021 a révélé que le prince William était le choix le plus populaire pour le prochain chef d’État du Royaume-Uni.

En dépit d’être le premier sur le trône, le prince Charles s’est classé derrière David Attenborough et Boris Johnson dans le sondage et a reçu le même niveau de soutien que Stephen Frey.