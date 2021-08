Nouvelles de Prince George: le prince Charles révèle le passe-temps d’un jeune membre de la famille royale | Royale | Nouvelles

La conversation sera diffusée ce soir sur Radio 4 et BBC Sounds. Charles a été rejoint par Simon Armitage à Llwynywermod, sa maison galloise, pour une apparition sur « Le poète lauréat est allé à son hangar ».

Au cours de la discussion, qui était fortement axée sur l’environnement et le jardinage, Charles a déclaré que le prince George aimait se mesurer à un arbre de Highgrove.

George a planté le peuplier baumier dans le domaine Highgrove du Prince de Galles en 2015.

Charles a commenté : « Le plaisir est d’amener les petits-enfants à planter un arbre de temps en temps pour qu’ils puissent se mesurer, si vous voyez ce que je veux dire, par la taille de l’arbre. »

Se référant à l’arbre de George, il a ajouté : « Cette chose a explosé.

« Je veux dire, c’est déjà plus haut que cette grange, ce qui pour un enfant est assez satisfaisant quand on peut dire ‘regarde-la maintenant’. Il pousse d’environ 3 pieds par an. Peu de gens font ça.

Le prince de Galles a quatre résidences au Royaume-Uni à Clarence House à Londres, à Highgrove House dans le Gloucestershire, à Birkhall sur le domaine Queen’s Balmoral et à Llwynywermod au Pays de Galles.

La propriété galloise, achetée en 2006, est une ancienne ferme de trois chambres située sur un domaine de 192 acres.

Charles a dit à M. Armitage combien il aimait utiliser la propriété.

LIRE LA SUITE: Camilla Parker Bowles a été “très bouleversée” par la publication de Meghan Markle sur les réseaux sociaux

La propriété et la ferme voisine Duchy Home Farm sont gérées par le duché de Cornouailles.

En 1986, Charles a converti le domaine à l’agriculture biologique, remportant des éloges en tant qu’adepte précoce de pratiques respectueuses de l’environnement.

Au cours de sa conversation avec M. Armitage, le prince a déclaré qu’il s’était d’abord intéressé au jardinage via un potager de Buckingham Palace qu’il avait géré avec la princesse Anne.

Il a expliqué : « Ma sœur et moi avions un petit potager au fond d’une frontière quelque part.

«Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de faire pousser des tomates sans succès et des choses comme ça.

« Il y avait un merveilleux jardinier en chef au palais de Buckingham, je pense qu’il s’appelait M. Nutbeam, plutôt magnifiquement.

« Il était splendide et il nous a un peu aidés, ma sœur et moi avec le petit jardin que nous avions.

«J’ai des souvenirs particuliers d’être dans le jardin de ma grand-mère au Royal Lodge à Windsor Great Park, dont elle et mon grand-père, le roi George VI, ont beaucoup fait. Alors je me suis bien amusé là-bas à parler au jardinier en chef là-bas. Il a fait pousser des melons.

Prince George a eu huit ans en juillet de cette année.

Il étudie à la Thomas’s School de Battersea, avec sa sœur la princesse Charlotte.

The Poet Laureate Has Gone to His Shed est sur Radio 4 et BBC Sounds, à 19h15, le samedi 28 août.