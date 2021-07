Nouvelles de Prince George: les Britanniques furieux alors que George au cœur brisé se moque des fans écossais | Royale | Nouvelles

Le royal de sept ans a ravi les fans alors qu’il sautait de joie pour célébrer le premier but de l’Angleterre tout en regardant le match historique à Wembley avec ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge. Cependant, son excitation s’est rapidement détériorée lorsque les Three Lions ont finalement perdu 3-2 contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but. De nombreuses photos ont été partagées en ligne du prince l’air triste alors que l’Angleterre était cruellement battue, ce qui a incité un certain nombre de fans écossais à se réjouir de son désespoir.

Les lecteurs d’Express.co.uk se sont depuis déchaînés contre le contrecoup.

Une personne a écrit : « Besoin de grandir. Pourquoi un adulte essaierait-il de rabaisser un enfant ?

Un autre a ajouté : “Tout à fait dégoûtant. C’est un enfant de sept ans.”

Et un troisième lecteur a essayé de montrer à George qu’il avait beaucoup de soutien derrière lui.

Ils ont dit: “Prince George, vous êtes l’un des fans de football et je suis désolé que vous ayez une introduction au côté méchant d’être un fan en étant mentionné de cette façon.

“Si par hasard vous lisez ce commentaire dans des années, votre soutien en 2021 a beaucoup compté !”

Les commentaires interviennent après que la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a publié cinq photos de George tendu pendant les pénalités.

Elle a également ajouté une légende qui disait: “Prince George résume l’humeur de la nation #pénalités #Euro2020Final #ENGITA.”

L’Écosse a affronté l’Angleterre en phase de groupes du tournoi.

Cependant, aucune des deux équipes n’a réussi à marquer.

L’Ecosse a ensuite été éliminée de l’Euro en phase de groupes.

Le père de George, William, a également partagé son “coup de cœur” après le match.

Mais le futur roi, qui est président de la FA, a également exhorté les joueurs anglais à “garder la tête haute”.

Dans un tweet du compte Kensington Royal, signé W, William a également félicité l’équipe de football italienne pour sa victoire.

Il a écrit: “Déchirant. Félicitations Azzurri pour une belle victoire.

« Angleterre, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement, cette fois, ce n’était pas notre jour.

“Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous – je sais qu’il y a plus à venir.”