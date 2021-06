Nouvelles de Prince George: Royal a parlé de son futur rôle de roi «aux alentours» du 7e anniversaire | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge ont pensé avoir déjà dit à l’enfant de sept ans qu’il monterait un jour sur le trône. L’auteur royal Robert Lacey a décrit dans l’un de ses livres comment William voulait retarder la conversation avec son fils – dans le but de lui donner une « éducation familiale normale ».

Cependant, dans un chapitre de Battle of Brothers vu par le Daily Mail, M. Lacey a affirmé que le duc avait finalement parlé à son fils de ses futures fonctions “aux alentours de son septième anniversaire”.

Il a écrit : « William n’a pas révélé au monde comment et quand il a annoncé la grande nouvelle à son fils.

“Peut-être qu’un jour George nous racontera l’histoire lui-même.

“Mais vers le septième anniversaire du garçon à l’été 2020, on pense que ses parents sont entrés plus en détail sur ce que la vie du futur” service et devoir “royal du petit prince impliquerait particulièrement.”

L’expert royal a écrit que l’intention de William en tant que parent “était de donner à son fils” une éducation familiale normale “, permettant à la monarchie “de rester pertinente et de suivre les temps modernes”.

Le duc a choisi d’attendre le bon moment pour avoir la conversation avec son fils dans un reflet apparent du “malheur de William face à la manière désordonnée dont toute l’affaire de sa destinée royale avait tourné autour de sa tête depuis le début”.

Selon un commentateur royal, le prince George a jusqu’à présent pu profiter de son enfance avec “très peu d’histoires à propos de qui il est”.

La narratrice de List, Christine-Marie Liwag Dixon, a expliqué comment le statut du jeune royal est « minimisé ».