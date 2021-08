Nouvelles de Rishi Sunak: Boris Johnson a menacé de « rétrograder » le chancelier pour cause de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Sunak est chancelier depuis février 2020, où il fait face à l’une des plus grandes crises économiques de l’histoire britannique d’après-guerre. Cependant, le Sunday Times rapporte qu’il a laissé M. Johnson « apoplectique », après la fuite d’une lettre dans laquelle M. Sunak affirmait que les restrictions de voyage contre les coronavirus devraient être levées.

Se référant au Premier ministre, un haut responsable a déclaré: «Il a déclaré:« J’y ai réfléchi.

«Peut-être qu’il est temps que nous considérions Rishi comme le prochain secrétaire d’État à la santé.

« Il pourrait potentiellement faire un très bon travail là-bas.

« Lors d’une réunion ouverte, après avoir fulminé contre Rishi, il a ensuite suggéré que le chancelier pourrait être rétrogradé lors du prochain remaniement. »

Le gouvernement a depuis annoncé que tous les citoyens américains et européens doublement vaccinés seront autorisés à entrer au Royaume-Uni.

On ne sait pas si M. Johnson était sérieux au sujet de la menace, le Sunday Times notant qu’il fait souvent des commentaires “à moitié en plaisantant”.

Une source a suggéré que le Premier ministre envisageait Liz Truss, la secrétaire au Commerce international, comme future chancelière.

Ils ont déclaré : « Le Premier ministre continue de parler de Liz Truss.

Il a fait valoir qu’ils causaient des dommages importants à l’économie britannique, en particulier en ce qui concerne les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie.

De nombreuses restrictions ont été levées plus tôt cette semaine, lorsque l’Allemagne, la Norvège et l’Autriche ont été ajoutées à la liste verte du Royaume-Uni.

La France a été déplacée vers l’ambre, ce qui signifie que ceux qui sont complètement vaccinés n’ont plus à se mettre en quarantaine à leur retour en Grande-Bretagne.

Cependant, le Mexique a été déplacé vers la liste rouge, ce qui signifie que les vacanciers doivent revenir avant 4h00 BST dimanche ou payer pour la mise en quarantaine de l’hôtel.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a estimé qu’entre 5 000 et 6 000 Britanniques seraient touchés.

Après l’annonce des changements, il a déclaré: “Nous nous engageons à ouvrir les voyages internationaux en toute sécurité, en profitant des gains que nous avons réalisés grâce à notre programme de vaccination réussi, en aidant à connecter les familles, les amis et les entreprises du monde entier.”

Selon certaines informations, le gouvernement français était fâché d’avoir été initialement placé sur la liste orange plus, en partie en raison de la présence d’un coronavirus dans l’un de ses territoires d’outre-mer.

Jim McMahon, secrétaire fictif du Labour aux transports, a accusé le gouvernement d’avoir « fait volte-face sur la France ».

Il a ajouté : « Les ministres doivent maîtriser et définir une stratégie appropriée, fournir des données complètes et faire progresser les travaux avec les partenaires mondiaux sur les passeports vaccinaux internationaux afin que les voyageurs et l’industrie puissent avoir de la clarté au lieu des demi-tours imprudents et de la confusion. »

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 128 000 décès depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Downing Street a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.