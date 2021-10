Nouvelles de Rishi Sunak : les politiques de « marin ivre » du chancelier « détruisent » l’industrie musicale britannique | Politique | Nouvelles

Les frères Fred et Richard Fairbrass ont tous deux reproché à la chancelière de « ne pas soutenir correctement » l’industrie britannique autrefois florissante. Le couple – le plus célèbre pour sa chanson « I’m Too Sexy » – pense également que l’héritage de la pandémie provoquera une crise de santé mentale qui pourrait augmenter le suicide et l’itinérance.

Right Said Fred, qui soutient Homeless Worldwide, qui fait campagne pour prévenir l’itinérance et la sensibilisation à la santé mentale, a déclaré à Express.co.uk : « L’industrie de la musique en particulier était déjà dans le pétrin avant Covid-19, maintenant c’est un désastre.

« Ce qui compte, c’est l’avenir de la musique créative dans ce pays.

« La fermeture des salles de haut en bas du territoire est une catastrophe dont les conséquences se feront sentir dans les années à venir.

« Sunak en dépensant les impôts de la nation en congé comme un marin ivre en permission à terre semble aveugle aux besoins de l’industrie dans laquelle j’ai grandi.

Le couple a fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir critiqué de nombreuses restrictions sur les coronavirus dont certaines, selon eux, étaient “complètement illogiques”.

Et ils prétendent que le climat actuel « obsédé par le conformisme » nuit aux arts créatifs.

Richard a déclaré : « Pour que le jus créatif circule dans les arts, un peu de chaos me semble essentiel.

« Dans le climat actuel obsédé comme nous semblons l’être par le conformisme et une sorte de tribalisme, il n’y a aucun espoir que l’industrie musicale redécouvre un jour sa soif d’invention et d’expérimentation.

«Les spectacles et l’hospitalité ont été laissés à eux-mêmes, la négligence du gouvernement a été étonnante mais pas vraiment surprenante.

«Je ne regarde pas Rishi Sunak et j’ai l’impression qu’il est un individu empathique.

“Quand il nous a dit de nous reconvertir, j’ai pensé” je ne me souviens pas qu’on ait dit la même chose aux banquiers pendant le krach financier de 2008 “.”

Les deux frères ont connu leurs propres difficultés personnelles avec Fred devant s’inscrire comme sans-abri en 1988 et souffrant d’une panne dans les années 90.

Richard a également déclaré qu’il avait traversé une “période terrible” il y a 11 ans lorsque son partenaire est décédé.

Cela les a amenés tous les deux à soutenir Homeless Worldwide et Tony Gaul MBE – fondé par Jenny Roberts après la mort de son frère alors qu’il vivait dans la rue.

Dans ce cadre, ils participent à une campagne TikTok qui, espèrent-ils, sensibilisera à la santé mentale.

Express.co.uk a contacté le chancelier pour commentaires.