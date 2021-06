Nouvelles de Sajid Javid: le secrétaire à la Santé n’est PAS l’homme juste pour sortir le Royaume-Uni de la pandémie de Covid – SONDAGE | Politique | Nouvelles

La moitié des lecteurs d’Express.co.uk interrogés n’étaient pas d’accord avec la question « Sajid Javid est-il le bon choix pour sortir le Royaume-Uni de la pandémie ? » dans une enquête récente. Au total, 1 631 ont voté « non » (50 %), contre 1 279 (41 %) qui étaient d’accord avec la déclaration.

Sur les 3 161 personnes qui ont voté, 251 (neuf pour cent) ont déclaré qu’elles « ne savaient pas ».

M. Javid a remplacé Matt Hancock ce week-end après la démission de l’ancien secrétaire à la Santé lorsqu’il est apparu qu’il avait une liaison avec un assistant marié.

Bien qu’il ait précédemment occupé le poste de chancelier et de ministre de l’Intérieur, des questions ont été posées sur son aptitude à occuper le poste crucial du cabinet alors que le Royaume-Uni cherche à mettre fin à toutes les règles de distanciation sociale le mois prochain.

En plus de voter, de nombreux lecteurs ont partagé leur point de vue sur l’homme politique – qui se ferait appeler “Le Saj”.

La nomination de M. Javid a été prise quelques heures seulement après la démission de M. Hancock samedi soir.

Il a déclaré que sa “priorité la plus immédiate” serait de faire traverser le pays à la pandémie.

Hier, il a déclaré à la Chambre des communes que le Royaume-Uni devra « apprendre à vivre » avec Covid.

Il a déclaré qu’il était convaincu que les restrictions de verrouillage en Angleterre pourraient être levées le 19 juillet.

M. Javid a également affirmé que la date devrait marquer “non seulement la fin de la ligne, mais le début d’un nouveau voyage passionnant pour notre pays”.

Lors de sa première apparition officielle dans ses nouvelles fonctions, il a déclaré aux députés que les ministres ne voyaient aucune raison de retarder au-delà du milieu du mois prochain.

Il a ajouté: “Nous devons au peuple britannique … de ne pas attendre un instant de plus que nécessaire.”

Les commentaires sont intervenus après que M. Javid a déclaré qu’il était “honoré” de remplacer M. Hancock ce week-end.

Rendant hommage à son prédécesseur, il a ajouté : “Je veux juste commencer par dire que je pense que Matt Hancock a travaillé incroyablement dur, il a accompli beaucoup de choses, et je suis sûr qu’il aura plus à offrir dans la vie publique.

« J’ai été honoré d’occuper ce poste.

“Je sais aussi que cela s’accompagne d’une énorme responsabilité et je ferai tout mon possible pour m’assurer d’être à la hauteur de ce grand pays.

“Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela se termine le plus tôt possible et ce sera ma priorité la plus immédiate, pour voir que nous pouvons revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible.”

M. Javid est considéré comme faisant davantage partie du camp des “faucons” de l’opinion du Cabinet sur l’approche du coronavirus.

En comparaison, M. Hancock avait été considéré comme une “colombe” qui faisait pression pour des restrictions plus strictes.